Michael Olise, la star du Bayern Munich, a brisé le silence après l'échec de la sélection de son pays, qui n'a pas réussi à décrocher la Coupe du monde 2026 et a dû se contenter de la quatrième place, alors qu'elle figurait parmi les grands favoris au sacre mondial.

L'équipe de France, dirigée par le sélectionneur Didier Deschamps, a livré une prestation remarquable en début de tournoi, qu'elle a quitté dès les demi-finales après une défaite face à l'Espagne, future championne (2-0).

Deschamps a quitté le banc des Bleus à l'issue de la Coupe du monde, après 14 ans à la tête de la sélection française, laissant sa place à Zinédine Zidane.

Dans un message publié sur son compte officiel Instagram, Olise a déclaré : « Ne pas avoir remporté le titre est une grande déception. Nous n'imaginions pas que ce tournoi se terminerait de cette façon depuis son commencement. Porter le maillot de l'équipe de France en Coupe du monde a toujours été, et restera, un rêve pour moi. »

Il a ajouté : « Même si nous n'avons pas pu soulever le trophée, je suis fier d'avoir établi le record du plus grand nombre de passes décisives de l'histoire de la Coupe du monde (7 passes décisives). Mais avant tout, j'aurais préféré être ici pour annoncer notre victoire en Coupe du monde, tous ensemble, avec mes coéquipiers, le staff technique, les entraîneurs et tous les supporters de l'équipe de France. »

Et de poursuivre : « C'est l'objectif qui continuera de nous motiver, et nous espérons vous offrir à l'avenir davantage de moments de joie et de souvenirs inoubliables. Je tiens également à remercier le sélectionneur de m'avoir convoqué pour la première fois en équipe nationale, et pour la confiance qu'il m'a accordée, même dans les moments les plus difficiles. Je lui en serai toujours reconnaissant, et je lui souhaite beaucoup de réussite pour l'avenir, quelle que soit la voie qu'il choisira. Merci la France. »







