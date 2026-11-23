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L’attaquant de Hull City Oli McBurnie a salué la performance du gardien Konstantinos Tzolakis après la victoire 2-0 de son équipe contre Brighton en Premier League. Si son doublé dans le temps additionnel a mis fin à une série de huit matches sans victoire, McBurnie a reconnu que Hull avait eu de la réussite face à Brighton.

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Un doublé tardif met fin à la série sans victoire

McBurnie a marqué deux fois dans le temps additionnel pour offrir une victoire 2-0 à Hull contre Brighton , après que Tzolakis a maintenu les hôtes dans le match. Le gardien grec a repoussé les tentatives de Diego Gomez, Georginio Rutter, Pascal Gross et Lewis Dunk avant que Costinha ne soit expulsé pour un deuxième avertissement. McBurnie a poussé le ballon au fond des filets à la 92e minute, deux minutes et 33 secondes après l’expulsion, avant de reprendre un centre de Mohamed Belloumi pour inscrire son deuxième but.

Le héros du match salue la performance du gardien grec

Auteur de son premier doublé en Premier League pour sa 107e apparition, McBurnie a aidé Hull à inscrire deux buts à partir de la 90e minute dans un même match de première division pour la première fois. Hull a également porté à six matches sa série d’invincibilité à domicile depuis le début de la saison (2 victoires, 4 nuls).

S’exprimant ensuite auprès de Sky Sports, l’attaquant a attribué à son gardien le mérite d’avoir maintenu son équipe dans le match : « Franchement, on n’en a pas l’impression. Nous n’avons pas perdu un match à domicile. C’est une très bonne équipe et nous savions que ce serait difficile. »

« Nous avons eu de la réussite et nous avons le grand gaillard [Tzolakis] pour empêcher le ballon d’entrer dans le but. C’est ce qu’il a fait. »

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« Il [Tzolakis] a été incroyable. Il l’a été toute la saison pour nous, il faut le reconnaître. On le taquine un peu à propos de son équipement, mais il a été bon dans les buts. »

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« Il a été fantastique, il nous a maintenus dans le match aujourd’hui. Nous savons que, tant que nous restons dans les matches, nous pouvons nous créer des occasions. C’est ce que nous avons fait. »

Tzolakis et Hurzeler réagissent après le match

Alors que Hull connaît son plus long début de saison sans défaite à domicile en championnat depuis 2015-2016, Tzolakis a insisté sur le caractère collectif de la victoire : « Beaucoup d’arrêts, mais aussi deux buts d’Oli [McBurnie]. C’était un effort collectif et tout le monde s’est entraidé. »

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« Ici, nous formons un bloc, une équipe. Nous jouons les uns pour les autres. Nous avons montré un très bon esprit collectif et nous méritions de prendre les trois points. »

« En première période, nous avons beaucoup souffert, mais nous avons mieux géré la seconde et marqué deux buts en transition, deux buts d’Oli. Voilà. »

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Brighton, qui a manqué l’occasion de réduire l’écart avec le leader Arsenal après son match nul 2-2 contre Newcastle United, a subi sa troisième défaite en première division en 2026 sur un but encaissé à partir de la 90e minute. Interrogé sur ce revers dans BBC Match of the Day, l’entraîneur Fabian Hurzeler a déclaré : « Pendant 65 minutes, nous avons livré une bonne prestation, puis notre intensité, notre niveau et nos exigences ont changé. »

« En Premier League, cela peut se payer, surtout après un carton rouge. Dans l’ensemble, c’est un match frustrant, mais nous devons continuer à avancer. Nous allons l’analyser. C’est la méthode que nous suivons. »

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« J’insiste toujours sur la nécessité de rester humbles. Nous devons travailler plus que l’adversaire, sinon les équipes adverses sont trop fortes en Premier League. C’est ce que nous devons mieux faire. »

Hull confirme sa solidité à domicile

Après avoir mis fin à une série de huit matches sans victoire, Hull cherchera à faire preuve de la même résistance en fin de match lors de ses prochaines rencontres, tout en préservant son invincibilité à domicile. Brighton, de son côté, doit rapidement remédier à ses relâchements coûteux en fin de match après avoir perdu deux de ses trois dernières rencontres contre des équipes promues. Avec la suspension qui attend Costinha, l’équipe de Hurzeler devra faire preuve de davantage de discipline pour rester au contact du haut du classement.