Oleksandr Zinchenko est presque rétabli et va soudainement reprendre l’entraînement avec l’Ajax

L’Ajax a proposé à Oleksandr Zinchenko de venir s’entraîner avec l’équipe, rapporte Mike Verweij de De Telegraaf ce mardi matin.

La saison dernière, Zinchenko est arrivé d’Arsenal pour 1,5 million d’euros, mais le sort s’est acharné sur lui dès son deuxième match avec l’Ajax. Il s’est déchiré le ligament croisé et n’a plus joué pour le club d’Amsterdam.

Alors que l’Ukrainien est presque entièrement remis de sa blessure, l’Ajax lui a proposé de venir s’entraîner avec l’équipe. Il pourrait bientôt reprendre l’entraînement collectif.

Le latéral gauche, qui peut également jouer au poste de milieu défensif, se présentera à De Toekomst mardi après-midi. Il n’est toutefois pas encore question d’un nouveau contrat pour Zinchenko, selon Verweij.

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Le journaliste spécialiste de l’Ajax indique que des négociations concernant un nouveau contrat avec le club pourraient éventuellement avoir lieu après la trêve hivernale, mais qu’aucune offre n’est actuellement sur la table pour le joueur de 29 ans.

L’Ajax a payé 1,5 million d’euros pour Zinchenko en février. En 2022, Arsenal l’avait recruté à Manchester City pour l’équivalent de 35 millions d’euros. Il n’a toutefois jamais réussi à s’imposer comme titulaire chez les Gunners.

Zinchenko connaît déjà les terrains néerlandais. Le latéral a brièvement porté le maillot du PSV au début de sa carrière. Il compte 75 sélections avec l’Ukraine.