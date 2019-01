Ole Gunnar Solskjaer : "Je pense que Manchester United peut gagner chaque match"

Vainqueur de ses quatre premiers matches avec Manchester United, l'entraîneur norvégien espère prolonger la série le plus longtemps possible.

L'effet Ole Gunnar Solskjaer se fait ressentir à Manchester United. Depuis le départ de José Mourinho et l'arrivée de l'ancien attaquant norvégien, les Red Devils n'ont pas perdu la moindre rencontre. En fait, Manchester United a signé quatre succès en autant de matches en Premier League avec notamment deux larges victoires. Les Red Devils vont désormais devoir faire de même en FA Cup contre Reading ce week-end ce qui devrait selon toute vraisemblance être une formalité.

En conférence de presse, Ole Gunnar Solskjaer a affiché sa confiance envers son équipe. L'entraîneur norvégien considère que Manchester United peut gagner n'importe quel match qu'il dispute : "De toute évidence, lorsque vous entrez dans un club comme celui-ci, vous vous attendez à gagner des matchs. Et quand vous en remporterez quatre, vous vous attendez à remporter le prochain aussi. Je pense que nous pouvons gagner chaque match".

Solskjaer vise la FA Cup

Le technicien des Red Devils a affiché ses ambitions en FA Cup : "Nous voulons gagner des trophées et la finale de la FA Cup est une expérience fantastique. J’ai joué en 1999 à Wembley. Je pense que c'était le dernier à Wembley. Avoir regardé autant de finales de la FA Cup quand j'étais enfant, marcher du vestiaire au terrain de jeu était fantastique, je l'ai vu tant de fois en Norvège. Et c'est ce que nous espérons, nous rendre à la finale, quelle que soit la compétition. vous êtes dedans, vous voulez gagner".

"Je ne sais pas si vous espérez gagner, mais c’est plus ou moins ce que vous attendez d’un club comme celui-ci et des joueurs que nous avons", a conclu Ole Gunnar Solskjaer. Une chose est sûre, malgré la belle série de Manchester United, remporter la Premier League s'annonce impossible pour les Red Devils tant le retard sur le duo Liverpool-Manchester City est considérable.

La FA Cup constitue encore la seule chance de trophées pour les Red Devils cette saison. Si Manchester United est encore en lice en Ligue des champions, il paraît peu probable de voir le club mancunien décrocher une nouvelle C1. Autant dire que les Red Devils risquent de se donner corps et âme dans la plus ancienne et prestigieuse compétition anglaise.