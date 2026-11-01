Ole Gunnar Solskjaer assure que Michael Carrick est l’homme de la situation à Manchester United et révèle avoir lui-même proposé de revenir

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Ole Gunnar Solskjaer assure que Michael Carrick reste l’homme de la situation pour faire progresser Manchester United, malgré une série de neuf matches sans victoire qui a laissé le club à la 17e place de Premier League. Solskjaer a également révélé qu’il avait proposé de prendre les rênes de l’équipe après le limogeage de Ruben Amorim en janvier, mais qu’il avait dit beaucoup de bien de Carrick, son ancien adjoint, lorsque le club étudiait ses options.

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Solskjaer soutient Carrick malgré la série sans victoire

L’équipe de Carrick s’est inclinée 2-0 sur le terrain de Chelsea samedi. Morgan Rogers a marqué peu après la pause, puis Cole Palmer a transformé un penalty après l’expulsion de Lisandro Martinez. United n’a désormais plus gagné depuis neuf matches, sa plus longue série du genre depuis 1988, et occupe la 17e place de Premier League.

Solskjaer continue pourtant de soutenir fermement Carrick. Au média norvégien TV2, il a déclaré : « Michael a ce qu’il faut pour faire avancer ce club. Je pense que c’est l’homme de la situation. Il comprend le club, comprend les supporters et sait ce qu’il faut faire. On ne voit pas ce côté « diable » chez lui. Mais il est là, et je l’ai aussi. Nous nous ressemblons incroyablement. »

Solskjaer avait recommandé Carrick aux dirigeants de United

Carrick, qui a joué aux côtés de Solskjaer à Old Trafford avant de devenir son adjoint, a été nommé entraîneur par intérim après le licenciement d’Amorim en janvier. Il a ensuite été confirmé à ce poste après avoir mené United à la troisième place et à une qualification pour la Ligue des champions. Solskjaer a révélé qu’il avait dit du bien de son ancien coéquipier.

« Peu de gens pensaient peut-être que je deviendrais entraîneur de football, et certainement pas entraîneur de Manchester United. Beaucoup pensaient probablement la même chose de Michael Carrick, a-t-il déclaré. Quand j’ai parlé avec United, j’ai aussi dit beaucoup de bien de Michael. Je leur ai dit : “Si vous le choisissez, vous aurez quelqu’un de bien.” Je crois qu’il a fait la même chose pour moi. Aucun de nous deux ne cherchait désespérément à obtenir le poste. Mais nous aurions probablement accepté si on nous l’avait demandé. »

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Solskjaer avait proposé de prendre la relève après le départ d’Amorim

Solskjaer, qui a dirigé United pendant trois ans avant son départ en 2021, a été associé à un retour après un passage infructueux à Besiktas la saison dernière. Il a confirmé avoir discuté avec les dirigeants du club en janvier : « J’ai eu une bonne discussion avec Jason Wilcox et Omar Berrada. Nous n’avons pas parlé de durée de contrat ni de quoi que ce soit de ce genre. J’ai proposé de prendre la relève si nécessaire, sans poser la moindre exigence. J’ai donné mon avis sur ce qu’il fallait faire pour que le club avance. Nous avons eu une seule et brève conversation. Il n’y a pas eu de négociations. »

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Revenant sur son passage au club, Solskjaer a ajouté : « Il y a eu des moments fantastiques, mais chaque chose a son temps. Oui, cela me manque. J’aurais pu m’imaginer y rester pour toujours, mais la vie continue. C’était une période très particulière. Bien sûr que oui. Elle était particulière à bien des égards. Revenir en arrière n’est pas toujours une bonne idée. Oui, j’aurais pris la relève [en janvier], mais je n’avais pas l’intention de rester au-delà de l’été. Il était probablement temps que quelqu’un d’autre ait sa chance. J’ai aussi le sentiment d’avoir encore quelque chose à accomplir. Naturellement, cela aurait été plaisant d’avoir de nouveau cette possibilité. »

Les matches contre la Roma et Aston Villa pourraient décider de l’avenir de Carrick

Carrick devrait être sur le banc mardi, lorsque United recevra la Roma en Ligue des champions. Manchester United occupe la 20e place du classement de la phase de ligue, contre la 15e pour les Italiens.

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Il devrait également diriger l’équipe à domicile contre Aston Villa le week-end prochain, avant que les dirigeants ne fassent le point pendant la trêve internationale. Selon Metro, United a déjà pris contact de manière préliminaire avec Eddie Howe, Antonio Conte et Julian Nagelsmann.