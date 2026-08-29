Le joueur de 23 ans s’est blessé peu après la reprise, alors que le score était de 2-0, en se tordant le genou lors d’un duel. Konstantelias s’est écroulé, est d’abord resté au sol et s’est pris le visage entre les mains. Les kinés de Dortmund ont même effectué sur la pelouse le fameux « test du tiroir », qui permet de vérifier la stabilité des articulations.

Pour Konstantelias, la suite du match s’est arrêtée là. Il a quitté la pelouse en boitant à la 54e minute, sous des applaudissements encourageants, Marcel Sabitzer entrant à sa place. Les ralentis télévisés laissaient possiblement penser à une blessure plus grave. L’entraîneur du Borussia Dortmund, Niko Kovac (54 ans), s’est directement renseigné auprès de Konstantelias au bord du terrain et a tenté de remonter le moral de son nouveau piston droit, mais sans grand succès.

Le directeur sportif de Dortmund, Ole Book, a déclaré après le match sur Sky : « Nous devons être prudents sur ce que nous communiquons aujourd’hui. Mais nous craignons bien une blessure grave. » Interrogé pour savoir si cette inquiétude allait dans le sens d’une rupture des ligaments croisés, il a répondu : « Cette crainte est certainement là. » D’autres examens vont toutefois désormais avoir lieu. Kovac s’est lui aussi montré pessimiste : « En tout cas, ce que le médecin m’a dit ne sonnait pas bien du tout. » Il n’a pas été plus précis.

Jusqu’à sa sortie, Konstantelias avait signé des débuts impeccables en Bundesliga sous le maillot des Schwarzgelben. Avec son compatriote grec Konstantinos Karetsas, il a été pratiquement impliqué dans toutes les attaques dangereuses du vice-champion.

Il a récompensé sa solide prestation par le but du 2-0 (45e+1). Il a profité d’une passe subtile de Maximilian Beier venue du côté gauche juste avant la pause. Repérant l’intérieur, Konstantelias a frappé entre les jambes du défenseur du HSV Sebastiaan Bornauw (27 ans). Ce dernier a encore légèrement dévié le ballon, si bien que le gardien Daniel Heuer-Fernandes (33 ans) n’avait aucune chance de l’arrêter.

Konstantelias n’est arrivé qu’il y a quelques jours, après le transfert avorté de Said El Malas (20 ans, 1. FC Cologne), pour 26 millions d’euros en provenance du PAOK Salonique. Il est censé remplacer Karim Adeyemi (24 ans), parti au Barça, et a déjà laissé une bonne impression lors de la Supercoupe il y a une semaine contre le FC Bayern (1-2).