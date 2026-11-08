Comment regarder Oldham Athletic contre Sheffield Wednesday avec un VPN

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Présentation du match

FA Cup - Journée 1 8 nov. 2026 - 12:15 Boundary Park

Oldham Athletic reçoit Sheffield Wednesday à Boundary Park en FA Cup. Le club de League Two espère créer la surprise face à un adversaire évoluant dans la division supérieure.

Oldham aborde cette rencontre sur une série de résultats contrastés sous la direction de Micky Mellon. L’équipe a battu Northampton Town 1-0 lors de son dernier match de League Two, mais n’a remporté que deux de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues, s’inclinant notamment face à Crawley Town et Walsall sur cette période.

Sheffield Wednesday, entraîné par Dave Challinor, manque lui aussi de régularité. Le club a fait match nul lors de ses deux dernières rencontres de League One, contre Blackpool et Cambridge United, et reste sur trois matches sans victoire après deux défaites consécutives 2-0 face à Doncaster Rovers et Notts County, plus tôt en octobre.

La FA Cup offre aux deux clubs l’occasion de repartir sur de nouvelles bases. Pour Oldham, recevoir une équipe de League One représente une véritable chance de se qualifier. Pour Sheffield Wednesday, un succès en coupe pourrait apporter le regain de confiance qui lui a manqué en championnat.

Boundary Park accueillera une rencontre de coupe entre clubs des divisions inférieures qui s’annonce disputée. Voici tout ce qu’il faut savoir pour la regarder.

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