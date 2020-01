OL, Tousart justifie son transfert : "Le bon moment pour passer un cap"

Le milieu défensif de l'Olympique Lyonnais s'est exprimé sur sa décision de partir l'été prochain et de rester pour terminer la saison avec les Gones.

Lucas Tousart est un nouveau joueur du , mais comme annoncé lors de sa signature en début de semaine, le milieu de terrain français est prêté pour les six prochains mois à l'Olympique Lyonnais et va terminer la saison avec le club lui ayant permis d'exploser au plus haut niveau. Transféré contre 25 millions d'euros, hors bonus, Lucas Tousart doit désormais conclure son aventure lyonnaise en beauté et en aidant son club à atteindre ses objectifs.

Dans une interview accordée à OL TV, Lucas Tousart est revenu sur son choix de rejoindre le Hertha Berlin et considère qu'il avait besoin d'un nouveau défi : "C’est un nouveau challenge, nouveau championnat, un nouveau pays, une nouvelle langue, faudra se mettre à jour. C'est bien. Quand on reste longtemps dans un endroit, on a peut-être des envies d’ailleurs, de passer un cap, j’estimais que c’était le bon moment pour moi".

Notre milieu défensif @lucas_tousart29 sur son transfert au Hertha Berlin et sur la fin de saison avec l'OL ! pic.twitter.com/4eqsVe0NZo — Olympique Lyonnais (@OL) January 28, 2020

Le milieu de terrain a admis qu'il n'a jamais été question de partir dès cet hiver : "Rester ? Oui, c’était dans le deal. Je leur avais dit tout de suite : "je suis intéressé par votre projet, mais je veux finir absolument la saison avec ". On n’abandonne pas le navire en milieu de saison. Puis, de par les objectifs qu’on avait à jouer et les matches qui sont intéressants, j'estimais que c’était la meilleure décision de rester jusqu'à la fin de la saison".

"Cela a été exaucé et je suis content de finir la saison à Lyon. On a des beaux matches qui nous attendent, bien évidemment la finale de la à Paris au Stade de . La possibilité de soulever un trophée ensemble, ça serait la consécration pour moi de ces cinq années passées à Lyon. Puis bien finir la saison en championnat pour que le club retrouve la Ligue des Champions l’année prochaine à nouveau", a ajouté Lucas Tousart.

Le milieu de terrain français a remercié l'Olympique Lyonnais lui ayant fait confiance alors qu'il débutait à peine avec : "J’ai vécu une très belle période, je garderai de merveilleux souvenirs de ma période ici. C’est le club qui m’a fait découvrir la , d'abord la et ensuite la Ligue des Champions. Ce sont des souvenirs de fous qui sont gravés et qui resteront gravés dans mon cœur et dans mon esprit longtemps".