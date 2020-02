OL, Toko-Ekambi : "Cela ne me gêne pas de jouer à droite"

Le nouvel attaquant de l'Olympique Lyonnais a commenté la série de résultats de son club ainsi que son adaptation.

Auteur de deux buts et une passe décisive en cinq matches de , Karl Toko-Ekambi a réussi ses débuts avec l'Olympique Lyonnais. Si les Gones ne brillent pas dans les résultats, l'ancien attaquant de remplit pleinement le rôle pour lequel il a été choisi. En conférence de presse, Karl Toko-Ekambi, arrivé cet hiver en provenance de Villarreal pour renforcer l'attaque de l'Olympique Lyonnais, s'est exprimé sur son adaptation et se sent bien dans sa nouvelle équipe.

"Tout se passe très bien sur le plan personnel. J’ai eu du temps de jeu. Je ne suis pas compliqué à vivre. Mon adaptation se passe bien. J'ai du temps de jeu mais pour l'instant les résultats ne suivent pas encore. J’essaie d’être à la disposition du club, de mes coéquipiers. Il y a de gros matches à jouer. Un compétiteur est boosté par tous les matches, peu importe l’adversaire. J'ai surtout joué dans l'axe dans ma carrière mais cela ne gêne pas de jouer à droite. C'était dur d'enchaîner tous les trois jours surtout qu'à la fin de mon aventure en je n'ai pas beaucoup joué", a expliqué l'ancien de Villarreal.

"L'OL est fort dans le sprint final"

"Je connais le championnat, certains joueurs. Je ne suis pas difficile à vivre. On va aussi essayer d'intégrer comme il faut Bruno Guimarães. J'ai hâte qu'il puisse nous aider. Je n'ai pas regardé ses vidéos parce que ce sont des montages. Nous on l'a vu à l'entraînement et on a vu qu'il pourrait nous aider. Mes appels ? Le coach nous demande de varier et moi j'aime bien faire des appels pour essayer de créer de l'espace pour l'équipe. Je le fais naturellement et aussi en suivant les consignes du coach", a ajouté l'attaquant de l'OL.

Karl Toko-Ekambi n'est pas alarmé par la dynamique actuelle : "On ne peut pas gagner tous les matches. C’est une mauvaise passe. On va se relever pour enclencher une série positive. L’équipe avait beaucoup donné en début d’année. Il y avait un peu de fatigue. L’équipe s’est régénérée et va redémarrer très fort. On sait que l'on va repartir de l'avant. Il reste 39 points à prendre d'ici la fin de saison. L'Europe en fin de saison ? On n’a pas de pression supplémentaire. Il y a des finales à jouer. On est conscients que la situation est délicate en championnat mais on sait aussi que l’OL est fort en fin de saison. On ne s’affole pas".

"On est qualifié sur tous les tableaux. On a une finale de coupe à jouer. L'OL est fort dans le sprint final. Ce sont des matchs plaisants à jouer mais un compétiteur veut tout gagner et cela commence à Metz. On sait que ce match est très important pour la . La Juve sera un adversaire difficile à jouer mais on aura le temps d'y penser après Metz. On a confiance en nous et on est prêt pour y faire un résultat", a conclu l'attaquant de 27 ans.