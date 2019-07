OL - Sylvinho s'exprime sur Nabil Fekir : "Il va me manquer"

Présent en conférence de presse, le néo-technicien lyonnais s'est exprimé sur l'avenir de Nabil Fekir, tout proche d'un départ vers le Betis Séville.

Comme annoncé depuis le début de semaine, Nabil Fekir devrait quitter l’Olympique Lyonnais cet été. L’actuel capitaine des Gones est tout proche de s’engager en , vers le , qui lui proposerait un contrat de cinq ans assorti de sept millions d’euros de salaire annuel.

Si l’OL pourrait toucher jusqu’à 25 M€ pour un départ de Fekir en Andalousie, l’entraîneur lyonnais, Sylvinho, a presque confirmé le départ du Champion du monde français.

"Il ne va pas me manquer, je n’étais pas là avant (rires). Bien sûr que c’est un joueur merveilleux, un niveau technique exemplaire, magnifique à le voir jouer. Il va me manquer évidemment. J’en profite pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. On ne contrôle pas la situation, on espère que ce soit rapide pour lui et pour le club. Il négocie sa sortie" a expliqué le technicien brésilien en conférence de presse ce jeudi.

Pour le moment avec Nabil Fekir dans ses rangs, l’Olympique Lyonnais effectue actuellement son stage de préparation avant d’affronter le , samedi prochain. "On va voir après le deuxième match de préparation ce qui a été et ce qui n’a pas été (…) Quand il y a un changement d'entraîneur, les joueurs doivent s'adapter à de nouveaux concepts. Il faut voir comment les latéraux vont évoluer plus haut, comment la défense va avancer, s’il faut plus de possession" a t-il conclu.