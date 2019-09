OL - Sylvinho : "Houssem Aouar sur le banc ? C'était ma décision"

Avant le choc face au PSG dimanche soir, l'entraîneur lyonnais est revenu sur sa décision de laisser Houssem Aouar sur le banc contre le Zénith.

Sylvinho était en conférence de presse ce vendredi à deux jours de la réception du . Si l'OL réussit bien ses dernières années ses matches à domicile contre le club de la capitale, la dynamique actuelle des Gones inquiète. Sur les quatre derniers matches, l'OL n'a pas décroché la victoire.

"On progresse lentement"

L'entraîneur brésilien reste cependant optimiste à deux jours du choc de la sixième journée de . "On progresse lentement. Les lignes sont plus proches, on défend mieux sur les coups de pieds arrêtés. Je veux agresser le porteur de balle avec plus d'intensité. On doit également s'améliorer sur la construction du jeu comme je l'ai déjà dit."

L'article continue ci-dessous

L'une de ses décisions a fait beaucoup parler mardi lors du match de contre le : Houssem Aouar est resté sur le banc pendant les 90 minutes. Sylvinho s'est expliqué à ce sujet. "C'est ma décision. On est un groupe. Houssem est un excellent joueur mais j'ai préféré faire jouer Jeff (Reine-Adélaïde)."

Par ailleurs, celui qui a été choisi par Juninho et Jean-Michel Aulas pour prendre la succession de Bruno Genesio a annoncé une bonne nouvelle : il pourra compter sur l'ensemble de ces joueurs. "Le PSG est le favori pour gagner le championnat. C'est un adversaire difficile. On sait que ce sera un match compliqué. Il faudra réaliser une grande performance."