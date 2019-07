OL, Sylvinho : "Chanceux d'avoir de très bons joueurs"

L'entraineur de l'OL a été élogieux envers ses joueurs après la belle victoire acquise contre Arsenal, ce dimanche lors de l'Emirates Cup.

L'Olympique Lyonnais a frappé un très joli coup dimanche après-midi en venant à bout d'Arsenal sur sa pelouse. Même s'il ne s'agissait que d'un match amical, comptant pour l'Emirates Cup, les Rhodaniens ont de quoi construire sur ce succès. Car Moussa Dembélé et ses partenaires ont mis tous les ingrédients nécessaires pour signer une bonne performance et ils en ont été récompensés.

La sortie en terre anglaise a donc été convaincante et Sylvinho, le coach de l'équipe, a été le premier à s'en réjouir. Le Brésilien s'est dit aussi "très content de la réaction de ses joueurs". "C’était le premier match de Houssem Aouar, Lucas Tousart et Moussa Dembélé, a-t-il poursuivi. C’est bien pour la suite. Ils sont en phase de reprise. C’était important qu’ils jouent 45 minutes. On a vu un bon Moussa aujourd’hui. J’ai la chance d’avoir de très bons joueurs".

"On va monter en puissance"

Le successeur de Bruno Genésio est satisfait, mais il est aussi certain que le meilleur est encore à venir, car sa formation n'est pas encore à 100% physiquement : "chaque joueur va s’améliorer au fur et à mesure des matchs. Chaque entraînement est important jusqu’à la reprise. On doit encore travailler sur la constance. Je pense qu’on va faire une belle saison. On va monter en puissance."

Durant ce match face aux Gunners, la seule fausse note pour l'OL a été la blessure de Martin Terrier. L'international espoir tricolore a été touché durant l'échauffement. Une indisponibilité d'au moins trois semaines est redoutée. "J’espère que ce n’est pas très grave pour Martin Terrier", a confié le technicien brésilien.