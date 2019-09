OL - Sylvinho annonce l'absence de Youssouf Koné contre Nantes

L'entraîneur de l'Olympique lyonnais a donné des nouvelles de son groupe pour la réception du FC Nantes ce samedi (13h30), pour la 8e journée de L1.

Après cinq matches d'affilée sans victoire en , l'Olympique lyonnais va tenter de se relancer ce samedi contre le FC avec un horaire inédit, 13h30, pour le public asiatique.

Sylvinho était en conférence de presse ce vendredi et a indiqué que son latéral gauche ne prendrait pas part à la rencontre. "Le groupe est presque complet mais quelques joueurs sont fatigués", a indiqué l'entraîneur brésilien sous pression actuellement en raison des mauvais résultats.

"Contre Brest on a vu une équipe divisée et lente"

Le coach de l'OL est d'ailleurs revenu sur le match nul concédé mercredi à Brest, avec une égalisation tardive en fin de rencontre des Bretons. "Contre Brest on a vu une équipe divisée et lente. C'est notamment ça qu'on a vu ce matin et qu'on doit améliorer. Je cherche un système pour que les joueurs expriment leur potentiel au maximum."

"Ce nul à Brest est frustrant. On a un vestiaire jeune mais très réceptif. Tout le monde est là, le staff, moi, pour leur apporter du soutien. Ce matin c'était une réunion pour visionner des situations et des points à améliorer. On fait régulièrement ces réunions après les matchs afin de réajuster certains points. Chacun peut s'exprimer pour dire s'il est à l'aise ou non dans telle ou telle situation."