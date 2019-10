OL - Rudi Garcia : "Tout le monde a été bon"

Au sortir de sa première victoire en tant qu'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Rudi Garcia était satisfait samedi soir, en conférence de presse.

Plongé dans la crise, l'Olympique Lyonnais a signé un précieux succès samedi soir face au (2-0) pour le compte de la 11ème journée de . Un précieux succès, le premier sous les ordres de Rudi Garcia, arrivé sur le banc des rhodaniens pour succéder à Sylvinho, notamment obtenu grâce à des buts inscrits par les deux attaquants Memphis Depay et Moussa Dembélé en première période. Si tout n'a pas été parfait, Rudi Garcia était satisfait en conférence de presse.

"Pas notre meilleur des trois derniers matches mais nous avons gagné"

"La victoire était impérative et j'ai bien aimé l'attitude des joueurs dans un match maîtrisé. Il y a eu une très bonne première période avec deux buts. J'aurais aimé que l'on gagne la seconde. Nous nous sommes un peu arrêtés de jouer. Nous n'avons pas eu trop de situations pour exploiter les espaces laissés par l'adversaire. Vu le contexte, il est un peu logique que cela se soit passé comme ça. C'est un sentiment de satisfaction", a d'abord analysé le technicien.

"Les joueurs ont été récompensés mais nous avons vu que nous étions une équipe convalescente. Lopes n'a pas pris de but et il a fait les arrêts importants qu'il fallait. Nos deux meilleurs buteurs ont marqué et c'était important. Nous avions mis du sang frais. Tout le monde a été bon. C'est un message au groupe comme quoi je compte sur tout le monde. Ce soir, ce n'était pas notre meilleur des trois derniers matches mais nous avons gagné 2-0 ", a ensuite ajouté Rudi Garcia.

Grâce à ce succès face au FC Metz, l'OL est aux portes de la première partie de tableau, pointant à la 12ème place du classement avec 13 points au compteur. Prochain match samedi prochain (20h00) pour les Lyonnais, sur la pelouse du TFC.