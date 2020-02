OL, Rudi Garcia : "On est en manque de points"

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a prévenu ses joueurs de l'attitude à avoir face au PSG et veut grappiller des points au plus vite.

L'Olympique Lyonnais a besoin de faire une série de victoires pour revenir dans la course au podium. Mais les hommes de Rudi Garcia risquent de prendre encore du retard en cas de défaite face au PSG dimanche soir. En conférence de presse, Rudi Garcia a insisté sur l'importance de bien utiliser le ballon face au et de ne pas le rendre trop vite aux hommes de Thomas Tuchel pour éviter de souffrir et de prendre une claque au Parc des Princes.

"Si on n'est pas plus fluides à Paris, si on n'est pas capables de bien utiliser le ballon, si on a trop de déchets comme contre Amiens, on va beaucoup souffrir. Il faudra jouer simple, exister avec le ballon. Il faudra éliminer les touches parasites. On sait que ce sera compliqué à Paris. Ils mettent beaucoup de buts à tout le monde. C'est une équipe bâtie pour gagner la . On va être à l'épreuve du feu. Tout le monde nous voit perdant d'avance, prendre un point serait déjà très bien", a déclaré Rudi Garcia.

"Je vous rappelle qu'il y a six jours on louait notre équipe et le turnover. On a eu des matchs particuliers en Coupe et en championnat. La moindre contre-performance en ne nous aide pas à revenir au classement. On est en manque de points au classement. Le problème, quand vous ne gagnez pas les matchs, on se pose beaucoup de questions dans le foot. Il faut pousser les joueurs. On a tellement de matchs, on n'a pas le temps de se lamenter", a ajouté le technicien français.

"On ne joue pas dans la même cour que Paris"

"On a battu en Coupe, on a presque battu . On est capables de faire des résultats contre les gros. Mais il y a le PSG et les autres équipes. Il faudra tout faire très bien, chaque détail va compter. Il faudra être solide, que notre gardien fasse des arrêts. Il faudra mettre les ingrédients du mois de janvier. Il faut s'inspirer de ce qu'a fait Amiens contre nous. Il faudra être solidaires et combatifs. Si on n'est pas dans ce mode, ça peut être très difficile là-bas. Il faudra bien utiliser le ballon. Après si on pense qu'on aura 70% de possession à Paris... on a tout faux. Il faut faire avec nos moyens. Mais on ne joue pas dans la même cour que Paris. C'est un gros adversaire. On sait qu'ils sont meilleurs que nous", a conclu Rudi Garcia.

En l'absence de Memphis Depay, l'OL s'est énormément reposé sur le rendement de Moussa Dembélé, auteur de cinq buts en janvier. L'entraîneur de l'OL est conscient que son attaquant ne peut pas faire de miracles à chaque match : "Dembélé ? Même Messi et Ronaldo ne marquent pas à tous les matchs. Il est jeune, il doit encore progresser. Moussa est très bien. Toko-Ekambi ? Il rentre bien dans le jeu de l’équipe, il est complémentaire avec les autres attaquants. Il a été vite intégré et il s'est vite intégré dans le groupe."

Rudi Garcia a réagi aux propos de Jean-Michel Aulas. Souvent confronté à ces piques lorsqu'il était entraîneur de l'OM, le technicien est désormais content de l'avoir de son côté : "Je n’étais pas spécialement au courant. C’est toujours bien d’entendre son président dire des choses positives sur soi. Il défend ses employés, ses joueurs, son staff. C’est appréciable. Il a un dynamisme incroyable. Je comprends mieux pourquoi l’OL en est là. Nos relations sont très bonnes. Il est pointu dans le management et la communication. Il est assez bluffant. Il a souvent de bonnes idées."