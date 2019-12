OL, Rudi Garcia : "Ne pas perdre trop d'énergie sur l'extrasportif"

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais est revenu sur les incidents après la qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des champions.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la , l'Olympique Lyonnais a connu une soirée (mardi) et une semaine étrange. L'après match de la rencontre face à Leipzig, l'accrochage avec les supporters, risque de laisser des traces. Néanmoins, l'OL veut se concentrer sur le sportif et prouver qu'il est dans une bonne dynamique en l'emportant face à Rennes. En conférence de presse, Rudi Garcia a insisté sur l'importance d'enchaîner après la qualification en C1.

"On doit être fiers d'être qualifiés en 8ème de la Ligue des champions. On veut absolument gagner dimanche car on n'est pas à notre place au classement. On veut enchaîner. Il faut que cette qualification en 8e nous aide à améliorer notre confiance. On doit essayer de ne pas perdre trop d’énergie et de temps sur l'extrasportif. Il faut qu'on parle terrain. On peut faire beaucoup mieux. On ne peut pas faire une première période fébrile comme mardi. On a eu des matchs pleins. Il faut s'en servir", a analysé le technicien français.

"Ne pas laisser un joueur au bord de la route"

Frileux à l'idée d'évoquer les incidents, Rudi Garcia a été contraint de revenir sur cet évènement : "Le Kop Virage nord nous a tourné le dos. J'ai regretté de demander aux joueurs d'aller saluer le public mais c'est peut-être un mal pour un bien. Les joueurs m'ont écouté. Il faut dire des choses positives. L'ambiance a été magnifique en 2eme période. Cela aurait dû être une fête après. On trouvera des solutions. Quel messages aux fans ? Je ne sais pas. Je rappelle qu'on va fêter Bernard Lacombe, c'est un grand Monsieur, un grand attaquant. Il faut qu'on le fête. Pour cela on doit lui offrir une victoire. On doit être à notre meilleur niveau à tous les niveaux."

"Marcelo n'est responsable que de lui-même. Marcelo s'est expliqué en interne. On a un groupe de joueurs capables de gagner des matchs. On ne peut pas se permettre de laisser quelqu'un au bord de la route. On est obligé de se protéger et de protéger tous les joueurs. Marcelo écarté ? C'est inconcevable. Il souffre. Comment voulez-vous qu'il ne souffre pas. Cela ne devrait pas exister. Reprenez les déclarations de Depay après le match qui a été exceptionnel. C'est juste incompréhensible. Son geste ? On ne peut pas se permettre de faire ce genre de chose", a conclu l'entraîneur de l'OL concernant l'extrasportif.

Rudi Garcia a encensé le comportement de Memphis Depay : "Il a toujours montré qu'il pouvait être un capitaine potentiel mais il a toujours été généreux avec ou sans ballon. C'est un joueur qui prend des risques dans ses dribbles, dans ses passes. Celui que vous me décrivez, je ne le connais pas. Il a beaucoup donné dans ce match. Sur l'après-match, il a été un vrai capitaine car il a défendu un de ses coéquipiers".