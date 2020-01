OL, Rudi Garcia : « Ne pas hiérarchiser les compétitions »

Rudi Garcia, l’entraineur de l’OL, a assuré qu’il va disputer les différentes compétitions à fond. Même si son équipe en a beaucoup à jouer.

Avec le PSG, l’Olympique Lyonnais est la seule équipe française à courir quatre lièvres à la fois en ce moment. Ce n’est pas une tâche aisée, et en jouant à fond les différentes épreuves, les Rhodaniens risquent peut-être de passer à côté dde leur principal objectif lors de cette deuxième partie de la saison. Mais, pour son entraineur, ce n’est pas un problème.

En conférence de presse ce mardi, Rudi Garcia a assuré que lui et ses troupes prendront les matches les uns après les autres, et avec à chaque fois le même objectif : gagner. « On ne va pas hiérarchiser les deux matchs face à Nice. Il y en a déjà un jeudi. On sera à l'extérieur chez une bonne équipe », a-t-il assuré. Le coach se méfie beaucoup de la formation azuréenne et flaire donc un rendez-vous piège : « A part Atal qui est longuement blessé, les autres sont là, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de problème. Nice sera compétitif sur les deux matchs. Peu importe l'équipe qui sera contre nous, on veut être au top. "C'est une équipe complète dans toutes les lignes et qui jouent au ballon. »

Garcia attend plus de la part de ses joueurs

Depuis le début de la nouvelle année, l’OL se montre performant en enchainant les bons résultats. Pourtant, Garcia n’est pas totalement satisfait. Il regrette notamment la faible productivité sur les coups de pieds arrêtés : « On est largement déficitaire sur les stats. On a un faible pourcentage, on y travaille. Pour marquer des buts, il faut des pieds parce que les tireurs sont très importants. On travaille sur les placements. Sur les coups francs, on est aussi déficitaire. »

Enfin, Garcia a aussi demandé aux siens d’être plus solides derrière, même s’il conçoit que l’absence du gardien titulaire, Anthony Lopes, pèse aux siens. « Faire tourner en gardant un contenu qui nous fait gagner des matchs, c'est important. On doit être capable de faire plus de clean sheets qui nous permettent de gagner des matchs sans devoir marquer 3 buts à chaque fois », a conclu le coach lyonnais.