OL - Rudi Garcia : "La vérité, c'est qu'on peut encore faire le doublé"

Malgré le retard de son équipe sur les équipes de tête, l'entraîneur lyonnais estime avoir encore toutes ses chances dans le sprint final.

Grâce à leurs victoires face à Metz (0-2) et Strasbourg (1-4), Lille et le Paris Saint-Germain comptent provisoirement huit et cinq points d'avance sur l'Olympique Lyonnais, quatrième de Ligue 1. Opposé au SCO d'Angers, dimanche soir (21h00), l'OL n'a plus le droit à l'erreur. En conférence de presse, son entraîneur a livré un discours optimiste.

En effet, Rudi Garcia s'est présenté face aux médias d'humeur déterminée, estimant que son équipe a encore toutes ses chances de vivre une fin de saison exceptionnelle, malgré la situation actuelle et les nombreux pépins physiques. "Ça ne tombe jamais bien, les blessés. Peu importe, ce qui compte ce sera de gagner avec ceux qui sont disponibles, et surtout avec ceux qui sont à 100 %. Ça ne change rien de jouer en baisser de rideau, sauf qu'il va falloir être capables de gagner après tout le monde", a-t-il confié.

"Ça se jouera à la fraîcheur, donc à nous de faire reposer nos joueurs"

"La victoire est impérative car tout est encore possible. Pour l'instant, on est à la mauvaise place, la quatrième, donc on ne peut faire que mieux. Il faut forcer la réussite, et donc en faire plus. On se remet à faire beaucoup de matches nuls, et ce sont des mauvais résultats quand on veut rester sur le podium", a ensuite ajouté le technicien lyonnais.

Selon l'entraîneur de l'OL, la trêve internationale pèse encore sur les organismes. "Ça se jouera à la fraîcheur, donc à nous de faire reposer nos joueurs, notamment nos internationaux quand ce sera le moment. Et le moment, ce sera après le match contre Angers. C'est compliqué cette saison, pour tout le monde. C'est comme ça", a-t-il regretté.

Encore en lice en Coupe de France et pas exclu de la course au titre en Ligue 1, Lyon peut viser haut, n'en déplaise aux critiques. "Si on fait attention à ce qui s'écrit ou se dit, on peut déjà partir en vacances car tout est déjà joué ! Mais la vérité, c'est qu'on peut encore faire le doublé. Ça, c'est positif. Donc, à nous de passer Monaco en Coupe (le 21 avril en quarts de finale), à nous de battre Angers et de retrouver une place sur le podium, dans un premier temps", a expliqué Rudi Garcia. En effet, chaque chose en son temps...