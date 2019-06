Féminines - OL : Reynald Pedros quitte le club

L’Olympique Lyonnais et Reynald Pedros, entraîneur des féminines, ont mis un terme à leur collaboration, comme annonce le club sur son site internet.

L’Olympique Lyonnais vient d’annoncer que Reynald Pedros ne sera plus l’entraîneur de l’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais la saison prochaine après deux saisons passées au club.

L’OL et @ReynaldPedros informent avoir mis un terme à leur collaboration d’un commun accord.https://t.co/JP9v9RGUgO — Olympique Lyonnais (@OL) 13 juin 2019

"L’Olympique Lyonnais et Reynald Pedros informent avoir mis un terme à leur collaboration d’un commun accord après deux saisons très accomplies.

Le club et son entraîneur ont estimé qu’il était nécessaire de modifier l’organisation technique pour impulser une nouvelle dynamique et pour que des méthodes et une approche différentes permettent à l’équipe féminine de se régénérer et de continuer à progresser", a écrit le club rhodanien ce jeudi sur son site internet.

Arrivé en 2017 chez les Gones, le technicien de 47 ans aura remporté deux Ligues des Champions, deux titres de Champion de et une , soit un total de cinq trophées en deux saisons avec les féminines lyonnaises.