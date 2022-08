OL : "Revanchard", Anthony Lopes dévoile l'objectif du club en Ligue 1

Après une triste huitième place la saison dernière, le gardien de l'OL veut réaliser une grande saison et compte sur les recrues pour y arriver.

Huitième de Ligue 1 l'an dernier, les joueurs de l'OL doivent une revanche à leurs supporters, mais aussi à leurs dirigeants et à eux-mêmes. Qualifié pour aucune Coupe d'Europe cette saison, l'Olympique Lyonnais pourra ainsi se concentrer sur la Ligue 1 et devra être performant en championnat afin de retrouver au plus vite la Ligue des champions.

"Retrouver la Ligue des champions"

Avec un mercato ambitieux, les Gones peuvent avoir de beaux espoirs et certains rêvent même de les voir se mêler à la course au titre avec le PSG. Invité de L'Equipe du Soir, Anthony Lopes a donné son regard sur le PSG de Christophe Galtier tout en admettant que l'Olympique Lyonnais avait un esprit de revanche suite à la saison manquée des Gones en 2021-2022.

"J'ai regardé le Trophée des Champions étant passionné de football, je regarde les matchs. J'ai vu un PSG très en jambes, une équipe très concentrée sur son sujet pour aller chercher ce trophée et ce n'est pas pour rien qu'à l'issue de la rencontre il y a 4-0. On a un gros état d'esprit revanchard par rapport à ce que l'on a montré la saison passée", a analysé Anthony Lopes.

"Trop d'inconstance pour lutter avec le PSG"

"C'est totalement inadmissible en tant que joueur et club de l'Olympique Lyonnais. On a envie de remettre l'OL en haut de l'échelle et à la place qui lui mérite. On a fait un mercato très ambitieux et je pense que l'objectif, c'est d'aller chercher les trois premières places du championnat et surtout la Ligue des Champions. Il va falloir faire une tout autre saison que l'on a faite et montrer un tout autre visage. En jouant un match par semaine, on a les arguments pour lutter sur le haut du classement", a ajouté le portier lyonnais.

Anthony Lopes est conscient que le manque de régularité de son équipe lors des dernières saisons est la raison principale les ayant empêché de lutter avec le PSG en Ligue 1 sur toute une saison : "L'écart avec le PSG ? Il y a eu énormément d'inconstance de notre part. Il faut aussi que l'on prenne le maximum de point possible, car le PSG, chaque saison, en perd très peu. Il faut que l'on soit beaucoup plus régulier, beaucoup plus gagneur et beaucoup plus déterminé sur les rencontres peut-être moins prestigieuses et qui nous ont forcément fait défaut par le passé".

L'international portugais espère que les recrues estivales vont permettre à l'OL de rayonner de nouveau : "On attend qu'Alexandre Lacazette et que Corentin Tolisso nous apportent leurs expériences à l'étranger, en ayant joué dans de très bons clubs, ils peuvent nous apporter leurs vécus sur ces dernières années. Ils vont aussi nous donner beaucoup de détermination et l'envie de se surpasser pour gagner tous nos matchs. Ce sont deux joueurs qui aiment le club, comme moi, il n'y a plus de parole à dire et seuls les actes compteront".