OL - Reine-Adelaïde : "Je suis apte à rejouer"

Victime d'une rupture des ligaments croisés en décembre, le milieu offensif lyonnais affirme être prêt à reprendre la compétition.

Bonne nouvelle pour Rudi Garcia, qui pourra compter sur Jeff Reine-Adelaïde pour la fin de saison de son équipe. Même si la saison de championnat est terminée, le club rhôdanien doit encore disputer la finale de l'Europa League face au PSG et la fin de la - à commencer par un huitième de finale retour face à la Juve.

Des échéances auxquelles devrait bien pouvoir prendre part l'ancien angevin, remis de sa rupture des ligaments croisés subie en décembre dernier contre Rennes, et qui a plus d'un mois devant lui pour retrouver du rythme à l'entraînement (l'OL a été le premier club français à reprendre).

L'occasion pour l'intéressé de faire le point sur son état physique et sa première saison sur les bords du Rhône. "Je suis apte à rejouer, les docteurs m’ont donné le feu vert. Je suis très heureux de retrouver les terrains pour pouvoir aider l’équipe à atteindre ses objectifs", a-t-il affirmé à OLTV.

"Nous avons le sentiment de ne pas avoir bien fait les choses. En tant que compétiteurs, nous avons envie de nous racheter, auprès des supporters et du club. Nous avons repris l’entraînement très tôt, déjà pour préparer le mieux possible nos prochains matches mais également la saison prochaine. Nous avons encore l’opportunité de gagner deux titres et nous mettront tous les moyens en oeuvre pour y parvenir, même si la tâche s’annonce ardue."

Blessé lors de la même rencontre, Memphis Depay pourrait lui aussi reprendre, lui qui était présent au centre d'entraînement pour la reprise lundi dernier.