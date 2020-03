OL, Reine-Adelaïde : "J'ai envie de rejouer au foot"

Blessé cet hiver, le milieu offensif de Lyon poursuit sa rééducation et hâte de pouvoir reprendre la compétition.

Note positive du début de saison de l'Olympique Lyonnais, Jeff Reine Adelaïde a été freiné en pleine ascension par une grave blessure au genou. Écarté des terrains depuis plusieurs semaines, le milieu offensif est encore en pleine rééducation et devrait manquer la fin de saison. Dans une interview accordée à FootMercato, Jeff Reine-Adelaïde est revenu sur sa grave blessure et confesse qu'il a une folle envie de vite reprendre l'entraînement et la compétition.

"Oui, c’est le pire moment de ma carrière en termes de blessures car ça a été une grosse blessure. Une blessure que tous les footballeurs redoutent. Mais il faut être plus fort que ça, avoir la mentalité de se dire que l’on peut rebondir et que l’on va faire de grandes choses.Je me suis redécouvert. Je peux même dire que j’ai l’impression d’avoir appris à me connaître par rapport à certaines choses. On a plus de temps pour nous, nos familles et pour réfléchir. C’est un mal pour un bien. J’ai beaucoup plus de réflexions, je regarde beaucoup plus de choses que je n’avais pas forcément le temps de faire quand je n’étais pas blessé. Aujourd’hui, je sais où je dois progresser en tant que footballeur, en tant qu’être humain", a indiqué le milieu offensif de l'OL.

"Je veux prendre du plaisir de nouveau"

"Je suis dans un grand club et j’ai beaucoup d’ambitions. J’ai envie d’aller le plus haut possible. Je me donne les moyens d’y arriver. Quand je suis sur le terrain, c’est ce qui me rend heureux, je tente des gestes, j’essaye de faire plaisir au public car c’est mon jeu qui le demande. Je me donne à 100% et j’essaye de faire plaisir à tout le monde, surtout à nos supporters. J’ai envie de jouer et de tout casser ! Je veux marquer des buts et faire marquer mes coéquipiers. Je veux prendre beaucoup de plaisir, jouer des matches internationaux et européens. J’ai envie de tout connaître à nouveau car j’ai été privé de football. C’est ce qui va me rendre heureux", a ajouté l'ancien joueur d'Angers.

Jeff Reine-Adelaide a également fait un premier bilan de son aventure lyonnaise : "Je suis à quelques mois de reprendre et je suis dans un état d’esprit où j’ai envie de montrer, de prouver et d’être heureux de rejouer au football. Ma première saison à ? C’est un bilan mitigé parce que je sais que j’ai de la qualité et que je peux faire beaucoup mieux. Donc je vais faire en sorte que ça se passe mieux que les mois où j’ai joué. Cette saison, je pense que j’ai progressé dans mon placement par rapport à mes coéquipiers. J’ai marqué plus tôt que l’année dernière (rires). J’ai joué des matches de Ligue des Champions, donc c’est certain que j’ai engrangé de l’expérience grâce à ces matches de haut niveau".

Le milieu offensif a eu un mot pour les recrues hivernales : "Bruno Guimarães ? C’est vrai que c’est un bon joueur qui a apporté beaucoup de fraîcheur à l’équipe. Par la suite, j’espère qu’on sera aligné ensemble pour faire de beaux matches. L'arrivée de Toko Ekambi ? J’ai retrouvé Karl après deux ans (sourires). On avait commencé à discuter en novembre ou décembre, avant que je me blesse, au sujet de sa venue. Il avait vraiment envie de venir. Je suis très heureux de le revoir et il fait beaucoup de bien à l’équipe".