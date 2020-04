OL - Rafael raconte son confinement... à base de Call of Duty

Confiné dans son appartement, Rafael a confié au Progrès s'entretenir physiquement, mais aussi se livrer à quelques parties avec son frère, Fabio.

Période de confinement oblige, chacun est confronté à une situation à laquelle il n'était malheureusement pas préparé. Pour passer le temps et rendre cette période délicate la moins désagréable possible, certains se livrent à des activités inhabituelles. C'est notamment le cas des footballeurs, habitués à se rendre à l'entraînement régulièrement ainsi qu'à voyager pour disputer des rencontres. Confinés chez eux, la plupart profitent de nouveau de leurs enfants... et de leur playstation.

"Je m’entretiens aussi en faisant du sport"

C'est notamment le cas de Rafael, le défenseur brésilien de l'Olympique Lyonnais, comme il l'a raconté au cours d’un entretien accordé au Progrès. "Je suis en famille, en appartement avec un peu de place pour pouvoir joueur avec les enfants. On a la chance aussi de pouvoir prendre le soleil dehors. Mais c’est difficile parfois, parce que mon fils de 6 ans voudrait toujours jouer au foot. Les enfants font plus d’exercices et devoirs que quand ils vont à l’école, et je passe beaucoup plus de temps à suivre ça avec eux", a d'abord expliqué l'ancien joueur de , avant de se confier sur ses parties sur la console.

"Je m’entretiens aussi en faisant du sport, de la musculation, j’ai improvisé un petit espace dans le salon. Je joue aussi à la PlayStation en ligne avec mon frère, Fabio, qui est à , surtout à Call of Duty", a-t-il ajouté. Pour rappel, les joueurs disposent tous d'un léger programme sportif à suivre pendant le confinement.