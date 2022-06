OL : qui est John Textor, l'homme d'affaire américain et nouveau propriétaire de l'Olympique lyonnais

Qui est John Textor, qui débarque au sein de l'Olympique Lyonnais ? On vous en dit davantage sur le repreneur de l’OL.

Ancien skateur, pionnier du virtuel, milliardaire... Qui est John Textor, le nouveau patron de Lyon ? L’homme d’affaires américain va prendre le contrôle de l’Olympique lyonnais. À 56 ans, Textor n’en est pas à son premier rodéo, loin s’en faut.

À noter que l’entrepreneur américain investit dans un quatrième club de football. Oui, mais pas que ça.

Un homme d'affaires aux 1 000 vies

Ayant grandi dans une “famille de classe moyenne” du Missouri, John Textor a tout d’abord fait partie de la “Sims Skateboards team”, dans laquelle il a oeuvré dans sa jeunesse. Une chute qui a entraîné une sévère blessure à la tête au début des années 80 a mis fin à cette vie.

De 2006 à 2012, John Textor a présidé le conseil d'administration de Digital Domain, un studio d'effets spéciaux pour le cinéma créé par le réalisateur canadien James Cameron. En plus de sa production pour des films comme Transformers, Tron: Legacy et un opus de la série Pirates des Caraïbes, le studio a aussi œuvré dans L'Etrange histoire de Benjamin Button, en 2008. La société ayant fait faillite en 2012, John Textor a alors lancé Pulse Evolution, qui développe des hologrammes, en particulier de stars disparues.

Nouvelle, vie, nouvelle aventure. Textor s’intéresse à l’intelligence artificielle. Il fonde alors Evolution AI. Il participe ensuite dans une plateforme de streaming d’événements sportifs en créant FuboTv. C’est là que la carrière du businessman prend un virage décisif vers le sport. Textor a investi d’abord dans le club anglais de Crystal Palace, dont il rachète 18% des parts. Il s’offre par la suite le club brésilien de Botafogo (90% des parts) avant de s’emparer du RWD Molenbeek (80%). Avant de cibler Lyon.

À l’instar de Jean-Michel Aulas, Textor use et abuse de Twitter. Grand communicant, il n’hésite pas à faire connaître ses opinions via les réseaux sociaux. Voilà qui devrait être divertissant pour la saison à venir…