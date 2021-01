OL - Quand Denayer est passé en défense centrale par flemme

Le Lyonnais a révélé s'être converti en défense central lors d'un match où il était fatigué pour économiser son énergie.

Jason Denayer s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs centraux de depuis son arrivée à en 2018. Pourtant, l'international belge n'a pas toujours évolué à ce poste dans sa jeunesse, lui qui avoue s'être converti par flemme.

"C'est pas le meilleur truc, mais c'est la vérité. J'aurais pu dire : 'Non, je sentais que j'allais devenir défenseur central, c'était une vocation.' (sourires) La vérité est que j'étais fatigué le jour où c'est arrivé", a-t-il confié dans un entretien à L'Equipe.

"C'était seulement reposant ce jour-là. Quand on voit tous les attaquants auxquels il faut faire face, ça n'a rien de reposant. Mais il faut que j'explique bien : j'étais fatigué ce jour-là, et je ne suis passé en défense que pour ce jour-là. Dans ma tête, je me disais que je retournerais en attaque le lendemain.

"Mais là, le coach est venu me voir pour me dire : 'Écoute, je pense que tu peux faire quelque chose en défense.' C'est à ce moment-là que j'ai accepté et que je me suis installé derrière. Mais il faut aussi souligner qu'à ce moment-là, à l'Académie Jean-Marc Guillou (en ), on ne jouait pas à onze. On jouait à cinq contre cinq, souvent pieds nus, sans hors-jeu."

Une formation peu ordinaire qui lui a pourtant permis de découvrir ensuite le plus haut niveau à . "Humainement, cela m'a super bien préparé. On nous encadrait, mais chacun devait prendre ses responsabilités", assure-t-il.

"Footballistiquement, cela a mis plus de temps, parce qu'on a joué longtemps à cinq contre cinq, puis sept contre sept, huit contre huit, et je pense qu'on aurait pu commencer un peu plus tôt à onze contre onze, et à apprendre tout ce qui est tactique. Quand je suis arrivé à Manchester City, à 17 ans, j'avais des problèmes tactiques."

Avant de poursuivre : "Pendant mon essai à City, alors que je ne comprenais pas l'anglais, rien du tout, je ne savais pas où me positionner. Par exemple, le défenseur central gauche remontait jusqu'à la ligne, et moi je restais vingt mètres derrière lui, je ne savais pas quoi faire (rires). J'ai donc dû tout apprendre à la fois."