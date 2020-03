OL-PSG : Paris avec 20 joueurs, dont Di Maria

L'Argentin, sorti par précaution contre Dijon, a fait le déplacement à Lyon ce mercredi pour disputer la demi-finale de Coupe de France.

Angel Di Maria sera bien à ce mercredi pour la demi-finale de , à 21h10 au Groupama Stadium. Touché derrière la cuisse droite contre le week-end dernier, l'Argentin figure dans un groupe élargi à 20 joueurs.

Thiago Silva, Ander Herrera, Mitchel Bakker, Colin Dagba et Eric Maxim Choupo-Moting sont blessés et n'ont pas été convoqués par Thomas Tuchel. Neymar et Marco Verratti font leur retour alors que Presnel Kimpembe purgera son match de suspension.

Le groupe parisien