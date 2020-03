OL-PSG - Cavani encore préféré à Icardi, Neymar titulaire, Di Maria sur le banc

Le PSG se déplace à Lyon avec une attaque redoutable, dans laquelle figurent notamment Edinson Cavani et Neymar. L'OL aligne son onze type.

C'est une affiche digne d'une finale qui se joue ce mercredi soir (21h10), au Groupama Stadium, entre l'Olympique Lyonnais et le . S'il s'agit bien d'une demi-finale, Thomas Tuchel a décidé d'aligner une équipe ultra-compétitive face à l'OL, avec le retour de Neymar en tant que titulaire.

Le PSG avec Neymar et Cavani, sans Di Maria

En effet, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a fait le choix de titulariser Edinson Cavani en attaque. De nouveau préféré à Mauro Icardi, le Matador sera assisté par Kylian Mbappé, tandis que Neymar, qui était suspendu face à , et Pablo Sarabia, se chargeront d'animer les ailes. Incertain, Angel Di Maria débutera la rencontre sur le banc des remplaçants, lui qui avait cédé sa place en cours de match face au DFCO. Au milieu de terrain, Idrissa Gueye et Leandro Paredes sont titulaires, devant une défense composée de Laywin Kurzawa, Tilo Kehrer, Marquinhos et Thomas Meunier. Keylor Navas gardera quant à lui la cage.

Côté Lyonnais, Rudi Garcia a fait le choix de disposer son équipe dans un 4-2-3-1 particulièrement offensif. Ainsi, Martin Terrier, Karl Toko-Ekambi et surtout Houssem Aouar seront chargés de pourvoir Moussa Dembélé en ballons. Derrière eux, le milieu de terrain sera tenu par la recrue Bruno Guimaraes, qui impressionne depuis ses débuts sous la tunique lyonnaise, ainsi que par Lucas Tousart, auteur du but victorieux face à la Turin (1-0), en C1. En défense, Léo Dubois et Fernando Marçal sont présents, aux côtés de Jason Denayer et Marcelo. Anthony Lopes, formé au club, est bien entendu titulaire au poste de gardien de but.