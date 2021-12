OL : Peter Bosz frustré par la nouvelle contre performance lyonnaise

L'Olympique Lyonnais n'avance plus en Ligue 1. Les Gones ont signé une nouvelle contre performance ce dimanche soir sur la pelouse des Girondins de Bordeaux, pourtant mal en point depuis quelques semaines. Les joueurs de Peter Bosz ne sont pas parvenus à l'emporter et ont dû se contenter d'un match nul face à Bordeaux. L'Olympique Lyonnais, qui s'est incliné face à Reims en cours de semaine, continue de descendre au classement et pointe désormais à la 12ème place en Ligue 1.

Bordeaux - OL (2-2), les Girondins accrochent l’OL

En conférence de presse, Peter Bosz était frustré par le résultat, par des erreurs individuelles de ses joueurs et notamment venant de Lucas Paqueta : "Ça fait mal. Quand on regarde le match, je pense qu’on a été dominants. On a mené deux fois au score. On a bien joué au début. On a été dangereux, mais on n’a pas été efficace, ni devant leur but ni devant le nôtre. Je suis très déçu. On a même failli perdre en fin de match. C’est bizarre parce qu’on avait le contrôle. Mais quand tu fais des fautes comme ça, c’est difficile de gagner des matchs."

Bosz charge Paqueta

"Il y a des choses différentes pour perdre le ballon. Lucas Paqueta, encore une fois, on a vu à la fin, quand il perd le ballon. Avec son expérience, ça ne doit pas arriver chez lui. J’ai moins de problèmes avec Malo (Gusto, qui perd le ballon sur le deuxième but adverse, ndlr), 18 ans, le mec il joue avec son cœur et il donne tout. Je suis sûr que dans sa carrière, il ne va jamais faire des fautes comme celle qu’il a fait sur le 2e but. 18 ans, donc il faut apprendre", a ajouté le technicien néerlandais de l'Olympique Lyonnais.

Peter Bosz a également confié sa déception suite à ce match nul face à Bordeaux, au micro de Prime Vidéo : "On a failli perdre le match à la fin, c'est incroyable. Je suis déçu parce qu'on n'a pas gagné. On aurait dû gagner, mais ce n'est pas la première fois de la saison que c'est comme ça. Je suis content d'avoir changé de système (en 3-4-3), les joueurs ont bien répondu au changement".

"Je ne suis jamais content quand on ne gagne pas un match qu'on doit gagner"

"On a vu que les deux buts sont deux fautes individuelles, et n'ont rien à voir avec le changement de système. Je ne suis jamais content quand on ne gagne pas un match qu'on doit gagner. Il y a beaucoup de phases où on a bien joué, mais il y a toujours des phases décisives ou il faut faire la différence dans un match, et on n'a pas été capable de le faire ce soir (dimanche)", a ajouté l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais.

"Ce n'est jamais facile de changer de système en cours de saison, on n'a pas beaucoup de temps pour s'entraîner, s’est justifié le technicien néerlandais sur Amazon Prime Vidéo. Quand tu joues deux matchs par semaine, ce n'est pas facile. Mais je crois que les joueurs ont, au moins, bien fait ça. Mais on a vu les deux buts, et d'autres occasions: ce sont des fautes individuelles et à mon avis, cela n'a rien à voir avec le système", a conclu Peter Bosz.