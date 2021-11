OL-OM : 5-5 et Deschamps "énervé" comme jamais, Diawara raconte

Le plus beau match de Ligue 1 au XXIe siècle ? La question se pose. En 2009, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille, qui se retrouveront dimanche soir au Groupama Stadium pour le compte de la 14e journée de L1, nous ont offert une rencontre légendaire à 10 buts, achevée sur un score de parité (5-5).

Un souvenir génial pour les fans de football, mais moins pour les joueurs. Et notamment ceux de l’OM, qui n’ont pas été ménagés par leur coach de l’époque, Didier Deschamps, après le coup de sifflet final. Un beau match, ça va pour DD, mais cinq buts encaissés, un peu moins. Lors d’une interview accordée à Eurosport, Souleymane Diawara a raconté la manière dont les murs du vestiaire ont tremblé.

L'article continue ci-dessous

"Quand tu prends cinq buts dans les dents, c'est tout sauf un spectacle"

"Le premier souvenir qui me vient est qu'on a mangé cinq buts dans la gueule. Ensuite, on s'est pris une soufflante par Didier Deschamps, qui n'est pas un coach qui parle beaucoup pour ne rien dire. S'il prend la parole, c'est efficace", s’est d’abord souvenu le champion de France 2010 sur Eurosport.

"Et là, c'était la première fois que je le voyais aussi énervé, a poursuivi le défenseur central. Pour les spectateurs et les téléspectateurs, c'était un très beau match, le spectacle était magnifique même, mais en tant que joueurs, et surtout nous les défenseurs, quand tu prends cinq buts dans les dents, c'est tout sauf un spectacle."