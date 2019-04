OL News : blessures, suspensions et composition face à Rennes

Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur la rencontre opposant l'Olympique lyonnais au Stade rennais, première demi-finale de la Coupe de France.

L'OL est à 90 minutes d'une saison réussie... ou presque. Érigée en objectif dès le début de la saison, la revêt un enjeu particulier pour les Gones, à l'aube de l'annonce de la décision concernant l'avenir de leur entraîneur Bruno Genesio. Et même si la prolongation du contrat du technicien rhôdanien ne fait pas grand suspense, la demi-finale de la compétition face à Rennes n'en reste pas moins majeure. À la lutte pour la deuxième place en championnat, l'OL signerait un de ses exercices les plus aboutis des dernières années s'il parvenait à s'offrir un ticket pour le Stade de .

Les blessés

Voici le groupe lyonnais concocté par Bruno Genesio pour cette demi-finale face à Rennes. L'entraîneur lyonnais devrai se passer de Ferland Mendy et Kenny Tete, en soins. Amine Gouiri, lui, fait partie du groupe parti à Barcelone pour disputer le quart de finale de la .

Le groupe pour la demi-finale de @coupedefrance face à Rennes ! 🔴🔵#OLSRFC pic.twitter.com/Sx3JWhvJfT — Olympique Lyonnais (@OL) 1 avril 2019

Les suspensions

Aucune suspension côté lyonnais.

La composition probable

Sur quelle chaîne est diffusée la rencontre ?

La rencontre aura lieu mardi 2 avril à 21h10 au Groupama Stadium de . Elle sera diffusée sur France 2 et Eurosport 2.

Les meilleures statistiques Opta

- Le en demi-finale de Coupe de France au 21e siècle, c'est cinq présences, deux qualifications et trois éliminations.

- L'Olympique Lyonnais en demi-finale de Coupe de France au 21e siècle, c'est deux présences et deux qualifications.

- C'est la première fois au 21e siècle que l'Olympique Lyonnais et le Stade Rennais s'opposent en Coupe de France.

- L'Olympique Lyonnais a préservé sa cage inviolée à quatre reprises lors de ses cinq derniers matches à domicile contre le Stade Rennais toutes compétitions confondues.