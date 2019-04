OL News : blessures, suspensions et composition face à Angers

Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur la rencontre opposant l'Olympique lyonnais au SCO Angers, comptant pour la 33e journée de Ligue 1.

Que dire de ce match qui représente tant pour l'Olympique lyonnais ? Déjà qu'il doit absolument servir de rédemption à une équipe qui compte trois défaites consécutives toutes compétitions confondues. Pour la course au podium, les coéquipiers de Nabil Fekir doivent à tout prix repartir sur une bonne dynamique et mettre fin à une disette qui a donné l'occasion à de s'envoler puis à Saint-Étienne et Marseille de croire encore à leurs chances de finir à la troisième place. Avant les confrontations directes face aux concurrents, l'OL est donc au pied du mur. L'officialisation du départ de Bruno Genesio y changera-t-il quelque chose ?

Les blessés

Un groupe de 19 joueurs pour #OLSCO. pic.twitter.com/AdZGwRnAg9 — Olympique Lyonnais (@OL) 18 avril 2019

Fernando Marçal est en soin, Ferland Mendy et Amine Gouiri sont toujours en reprise.

Les suspensions

Aucune suspension côté lyonnais.

La composition probable

Sur quelle chaîne est diffusée la rencontre ?

La rencontre aura lieu vendredi 19 avril au Groupama Stadium de . Elle sera diffusée sur Canal+ Sport.

Les meilleures statistiques Opta

- Martin Terrier a marqué lors de chacun de ses 4 derniers matches avec Lyon en , son record dans l'élite. C'est également la meilleure série pour un joueur de l'OL en L1 cette saison.

- Memphis Depay est impliqué dans 3 des 4 derniers buts de Lyon contre Angers en (2 buts, 1 passe décisive).

- Jeff Reine-Adelaïde est impliqué dans les 4 derniers buts d’Angers en Ligue 1 (3 buts, 1 assist). Il est impliqué dans 4 buts lors de ses 2 derniers matches de Ligue 1 (3 buts, 1 passe décisive) après avoir été impliqué dans seulement 2 buts lors de ses 37 premiers (2 assists).

- Battu contre le 6 avril, Lyon peut enchainer une 2e défaite consécutive à domicile pour la 2e fois de son histoire au Groupama Stadium en Ligue 1 après avril 2017 (2 également).

- Lyon a encaissé 40 buts après 32 matches en Ligue 1 cette saison. Au 21e siècle, il n’y a que lors de l’exercice 2011/12 qu’il a fait pire au même stade (41 buts encaissés).