OL, Nabil Fekir se confie sur son avenir : "Je ne sais pas si c'est ma dernière saison au club"

Proche d'un départ l'été dernier, Nabil Fekir a parlé sans détour de son avenir. Le capitaine de l'OL ne sait pas encore s'il va rester ou partir.

Partira, partira pas, c'est toute la question autour de l'avenir de Nabil Fekir. Très proche d'un départ l'été dernier avant la Coupe du monde, l'attaquant de l'OL n'a finalement pas signé à Liverpool en raison d'une visite médicale peu concluante et ne s'est pas engagé avec un autre club. Mais son nom reste intimement lié avec plusieurs clubs étrangers et surtout en Premier League. Alors forcément, Nabil Fekir aura encore un grand choix à faire l'été prochain.

Dans un entretien accordé à Le Progrès, Nabil Fekir a mis les choses au clair concernant son avenir et a notamment évoqué les négociations concernant sa prolongation de contrat : "Les discussions (autour d’une prolongation) sont en cours. On s’est vu avec le président, ça avance doucement. Quand vais-je prendre une décision ? Je ne me fixe pas de délais, je ne suis pas pressé. Personne ne me met la pression et j’aime prendre mon temps".

"Je suis bien à Lyon, mais tout le monde rêve de découvrir autre chose"

Malgré tout le capitaine de l'Olympique Lyonnais n'a pas écarté un départ même s'il prolonge son bail avec son club formateur : "Si c’est ma dernière saison à l’Olympique Lyonnais ? Je ne sais pas. L’année dernière ça devait être la dernière, au final je suis encore là. Moi le premier, je ne peux pas savoir. Je suis bien à Lyon, mais quel joueur ne rêve pas de découvrir un autre championnat, de découvrir un autre club ? On verra ça au mercato".

Nabil Fekir a nié avoir eu des contacts l'été dernier et surtout cet hiver avec les Blues : "Chelsea ? Ils ne m’ont pas appelé. Mais ils peuvent suivre sans appeler (rires). Faire toute ma carrière à l'Olympique Lyonnais ? Beaucoup de choses entrent en compte dans les négociations mais pourquoi pas". L'OL a toutes les cartes en main pour conserver son capitaine, mais il faudra résister aux offres des autres clubs européens.

Enfin, Nabil Fekir a remis les pendules à l'heure concernant sa forme actuelle mais sait qu'il peut et doit faire mieux : "Ce n’est pas la première fois que je suis critiqué. Les gens attendent beaucoup de moi et c’est normal d’être critiqué quand ça ne va pas. Je sais que je suis capable de faire beaucoup mieux et je me fixe des objectifs beaucoup plus élevés que ça. Je suis prêt physiquement. J’ai entendu l’inverse mais je suis prêt".