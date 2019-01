OL, Nabil Fekir : "Je vais sereinement à Geoffroy Guichard, j'ai l'habitude des sifflets"

Le capitaine de l'Olympique Lyonnais sait qu'il sera attendu par les supporters de l'ASSE mais n'est pas perturbé un éventuel accueil hostile.

Nabil Fekir sera très attendu par le peuple vert ce dimanche soir. La saison dernière, l'OL avait humilié l'AS Saint-Etienne à Geoffroy Guichard et le match avait été interrompu suite au dernier but inscrit par le capitaine des Gones qui avait enlevé son maillot et été chambré les supporters du camp adverse. Un geste dont il s'était excusé quelques minutes après la rencontre mais qu'il ne regrettait pas, alors forcément, les supporters de l'ASSE vont lui réserver un accueil particulier.

Dans un entretien accordé à Le Progrès, Nabil Fekir est apparu serein avant son retour à Geoffroy Guichard : "J’y vais sereinement. Même s’il y a un traitement particulier, j’ai l’habitude des sifflets, ça ne me dérange pas. Ça ne va pas perturber mon jeu ni me faire perdre la tête. Ce que je vais faire si je marque ? Je vais refaire la même chose (rires). Non je rigole. Vous savez des fois on marque, on prévoit un truc mais on oublie".

Gagner le derby

"Je ne m’attends à rien. Ce qu’ils me réservent… Il n’y a pas de problème. C’est un match important. Ils ont peut-être encore en tête cette célébration. Moi, j’irai là-bas pour gagner à Lyon. C’est plus motivant (l’ambiance hostile, ndlr). On a envie de faire un grand match. On connaît tous l’importance de ce match-là. On va aller là-bas pour le gagner", a ajouté Nabil Fekir dans une vidéo publiée par l'OL. À ne pas rater OL, Nabil Fekir se confie sur son avenir : "Je ne sais pas si c'est ma dernière saison au club"

"Ça reste l’un de mes meilleurs souvenirs. On connaît tous l’importance du derby. C’était naturel, ce n’était pas prémédité. Ça a eu des conséquences que je regrette, bien sûr. Je n’aurais pas voulu que ça se passe comme ça. C’est le foot. Je ne regrette pas le geste. C’était beau, on ne va pas se le cacher. Je regrette tout ce qu’il s’est passé après", a ajouté l'attaquant de l'Olympique Lyonnais.

Dans le Progrès, Nabil Fekir est revenu sur les récentes critiques à son encontre : "Ce n’est pas la première fois que je suis critiqué. Les gens attendent beaucoup de moi et c’est normal d’être critiqué quand ça ne va pas. Je sais que je suis capable de faire beaucoup mieux et je me fixe des objectifs beaucoup plus élevés que ça. […] Je suis prêt physiquement. J’ai entendu l’inverse mais je suis prêt".