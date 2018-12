OL-Monaco (3-0) - Tete fait forte impression, Fekir revient fort : les notes lyonnaises

Auteur d'une performance collective maîtrisée de bout en bout, l'OL s'est imposé (3-0) face à Monaco. Fekir, Tete, Aouar et Denayer se sont signalés.

Anthony Lopes : 5

Il n'a pas eu l'occasion de briller en raison de la faiblesse offensive de l'adversaire. Il a parfaitement assuré toutes les interventions mineures qu'il a eu à négocier.

Marcelo : 6

Il a gagné la quasi totalité de ses duels face à Falcao qui n'a pas du tout pesé sur le front de l'attaque. Même s'il n'a pas vraiment été défié dans le domaine athlétique, il a bien dirigé son bloc qui a pu évoluer très haut. C'est lui qui a touché le plus de ballons et a permis à son équipe de bien contourner l'adversaire.

Jason Denayer : 7

Mobile, rapide dans ses courses, il a également été très précieux pour casser les lignes du bloc bas monégasque. C'est lui qui trouve Tete dans la profondeur pour le second but lyonnais. Il aurait pu accentuer sa belle performance si Benaglio ne s'était pas parfaitement étendu pour sortir sa tête.

Fernando Marçal : 6

Beaucoup de ballons transitent par celui qui a trouvé sa place dans le collectif lyonnais. Ses orientations sont à la base d'un grand nombre d'actions, c'est d'ailleurs lui qui a réalisé le plus de passes dans la moitié de terrain adverse. Rigoureux dans le placement et costaud dans les duels.

Kenny Tete : 8

Il a montré dès le début qu'il avait les jambes avec deux retours défensifs qui ont donné le ton de sa prestation. Il a sans cesse proposé sur son côté droit et délivré deux passes décisives, la première pour Fekir (34e), la seconde pour Mendy (60e).

Ferland Mendy : 7

Il a beaucoup proposé et s'est retrouvé plusieurs fois en position de conclure mais il a manqué de précision dans le dernier geste... jusqu'à l'heure de jeu. Sur un centre de Tete, il a parfaitement repris le ballon d'une tête subtile pour tromper Benaglio (60e). Ses mouvements constants ont déséquilibré le bloc monégasque et il a souvent apporté le danger avec ses centres.

Lucas Tousart : 6

Comme face à Donetsk mercredi, il a fait preuve d'une débauche d'énergie qui a permis aux siens de rester très haut sur le terrain. Il s'est montré intelligent dans la lecture des trajectoires et a imposé un défi physique constant dans l'entrejeu.

Houssem Aouar : 7

Il a dicté le tempo de son équipe grâce à ses prises de balles toujours orientées dans le sens du jeu et ses passes qui ont désorganisé les Monégasques. C'est lui qui ouvre le score en exploitant un ballon qui traînait dans la surface (6e). Il a été très présent dans les 30 derniers mètres adverses (5 tirs, 4 tirs cadrés), juste dans les transmissions tout en veillant à l'équilibre de son équipe à la perte du ballon.

Nabil Fekir : 7

Le capitaine lyonnais semble retrouver le rythme, même s'il a eu des espaces à exploiter à loisir et qu'il n'a pas subi de pressing. Il s'est toujours mis dans le sens de la marche et s'est montré techniquement au-dessus pour faire la différence dans les petits espaces. Il a également beaucoup décroché pour toucher les ballons et augmenter son influence sur le jeu de l'OL. Une prestation d'ensemble récompensée par le second but, après être intelligemment passé devant Jemerson (34e).

Memphis Depay : 5,5

Il a beaucoup tenté, non sans un certain déchet (12 ballons perdus, ndlr), et sans parvenir à trouver la faille. Mais ses courses, sa capacité à jouer dos au jeu et à dézonner ont posé des problèmes à la défense adverse. Il a fait jouer les autres, montrant sur plusieurs séquences une belle entente technique avec Nabil Fekir.

Betrand Traoré : 5

De l'activité mais trop de déchet dans la conclusion des mouvements. Il aurait tout de même pu marquer sur une action où, comme à son habitude, il a repiqué dans l'axe avant de tenter sa chance d'une frappe trop écrasée captée par Benaglio. Il a souvent tardé à se replacer pour offrir des options de passe à Tete.

Julien Quelen, au Groupama Stadium.