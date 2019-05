OL : Memphis Depay confie avoir été dealer de drogue pendant sa jeunesse

Dans sa biographie qui vient de sortir ce mois-ci, Memphis Depay est revenu sur son enfance difficile et sa relation compliquée avec son père.

Ce lundi, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais Memphis Depay est revenu sur sa biographie lors d'une interview au média Pauw. Le Néerlandais est notamment revenu sur son adolescence et a avoué avoir vendu et consommé de la drogue.

" Je ne suis pas content des choses que j'ai pu faire et je n'en suis pas du tout fier " reconnaît Depay lors de l'interview. " J'ai mis tout ça dans le livre parce que je ne cache rien. Les gens dans ma situation, qui n'ont peut-être pas les bonnes personnes autour d'eux, peuvent donc voir qu'ils ne vont pas atteindre ce qu'ils veulent s'ils continuent à faire ces choix. J'ai toujours voulu être un joueur de football, mais je préférais faire des choses qui m'empêchaient de le devenir à l'époque."

" J'espère être un exemple. Certains des choix que vous ferez vous hanteront. J'ai été mal et j'ai parfois eu de la chance. Pour certains, les choses tournent mal " a t-il expliqué.

Les choses auraient en fait pu se passer très loin des terrains de football pour l'attaquant de l'Olympique Lyonnais, comme il le confie. "J'étais dans la rue jusqu'à tard et j'ai fait des choses qu'un garçon de cet âge ne devrait pas faire. Mon talent m'a certainement sauvé. Sur le terrain, j'ai toujours fait ce qu'on attendait de moi. "

Memphis à propos de son père : "Je lui ai pardonné"

Depuis peu de temps, Depay est de nouveau en contact avec son père ghanéen, Dennis, qui a quitté la famille et a eu très peu de contact avec son fils. " J'ai maintenant 25 ans et c'est mon père. Si vous ne pouvez pas pardonner une personne, alors Dieu ne peut pas vous pardonner " a t-il déclaré. " Je suis allé le voir, j'ai eu une conversation avec lui et je lui ai pardonné. Tout n'est pas encore parfait, mais nous avons des contacts occasionnels. C'est bon pour nous deux. "

Simon Zwartkruis, l'auteur du livre et lui-même journaliste, se souvient qu'il y a cinq ans, Depay s'était présenté comme un " garçon en colère qui détournait les yeux et ne voulait pas parler aux journalistes ". " C’est parce que j’ai toujours senti qu'on ne me comprenait pas " a répondu Depay.

" Tant de choses écrites sur moi ne sont pas vraies. Cela m'a touché à l'époque, j'étais jeune. Je ne savais pas comment gérer ça. Les gens lisent et croient des choses qui ne sont pas vraies et, par conséquent, ils ont des préjugés sur moi. C'est ennuyeux, mais maintenant, je sais faire abstraction de ça. " a terminé l'international néerlandais.