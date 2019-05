OL - Maxwel Cornet : "Quand tu mérites de jouer, tu dois jouer"

Maxwel Cornet est revenu sur ses moments compliqués cette saison et son avenir avec l'Olympique Lyonnais, dans une interview pour L'Equipe.

Homme du match de la double confrontation contre en Ligue des Champions et l'un des meilleurs lyonnais de ce sprint final en championnat, Maxwel Cornet s'est exprimé dans les colonnes de L'Equipe pour revenir sur sa saison compliquée où il estime qu'il méritait davantage de temps de jeu.

Seulement 12 fois titulaire cette saison dont 8 fois sur les dix derniers matchs, l'international ivoirien (10 sélections, 3 buts), souvent pris à partie par les supporters lyonnais, est revenu sur sa frustration liée à son faible temps de jeu : "J'aurais voulu jouer beaucoup plus. Il n'y a eu qu'en fin de saison où j'ai enchaîné, et ça s'est vu (6 buts lors des 5 derniers matchs de L1, ndlr). Quand tu mérites de jouer, tu dois jouer. Et ça n'a pas été tout le temps le cas

L'article continue ci-dessous

"C'est dommage (les sifflets) que ça vienne du public lyonnais. Cette manière d'être pris en grippe était injustifiée mais je suis resté costaud et j'ai retourné cette tendance."

Cornet pourrait finalement rester à

Arrivé en provenance du en 2015, Maxwel Cornet est toujours sous contrat avec les Gones jusqu'en 2021. Proche d'un départ depuis l'an dernier, l'ailier de 22 ans a confié qu'il pourrait finalement rester au club la saison prochaine.

"J'avais émis le souhait d'aller voir ailleurs, mais le président m'a fait comprendre qu'il comptait sur moi. On a discuté d'une prolongation mais on n'a pas trouvé de terrain d'entente. On a donc décidé de terminer la saison puis de voir pour du concret. On verra après la CAN" a t-il expliqué.