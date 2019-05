OL - Lucas Tousart répond à Juninho : "Ils veulent recruter un joueur en plus de moi"

Présent en conférence de presse ce mercredi avec les Bleuets, Lucas Tousart a répondu aux déclarations de Juninho sur le futur système de jeu de l'OL

A quelques jours du début de l'Euro Espoir, Lucas Tousart s'est exprimé sur son avenir à l'Olympique Lyonnais. Alors que Juninho et Sylvinho ont été présenté à la presse mardi dernier, le duo brésilien avait expliqué avoir besoin d'un "patron devant la défense" de l'OL. Une déclaration qui semble inquiéter l'international espoir français.

"Il a fait comprendre que le coach voulait jouer en 4-3-3 donc avec un joueur devant la défense. Je pense qu’ils veulent recruter un joueur en plus de moi. On verra bien comment ça se passe, quel sera ce recrutement. Je ne peux pas en dire plus, j’ai suivi les déclarations comme vous hier. Pour l’instant je ne pense pas trop à ça, même si c’est mon club et mon futur." a t-il expliqué en conférence de presse ce mercredi.

"L'euro peut peut-être changer la façon de voir les choses de certaines personnes"

Lucas Tousart n'entrerait, selon lui, pas dans les plans de son entraineur qui souhaiterait donc opter pour la case recrutement. Le milieu de terrain de 22 ans n'exclurait donc pas de quitter cet été et compte bien sur cet Euro Espoirs pour éveiller le regard des recruteurs. "Le futur très proche je le vois ici avec l’équipe de et je pense que beaucoup de choses dépendront de ce qui se passera en . Le fait de faire une belle compétition et pourquoi pas de soulever le trophée pourrait peut-être changer la façon de voir les choses de certaines personnes." a t-il conclu.

Les Bleuets et Lucas Tousart débuteront le Championnat d'Europe le 18 juin prochain face à l' , en Italie (21h).