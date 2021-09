OL - Lorient : à Lyon, Paqueta mène la danse

L’OL a retrouvé un rendement conforme à son rang depuis quelques semaines. Un sursaut qui porte l’empreinte de Lucas Paqueta.

Sa position au classement avant la 8e journée de Ligue 1 ne le laisse pas forcément deviner, mais l’Olympique Lyonnais est redevenu une équipe respectable et respectée du championnat français. Sous la coupe de son nouveau coach Peter Bosz, la formation rhodanienne a renoué avec la dynamique positive depuis environ un mois. Une belle série, à peine altérée par le faux-pas rageant concédé à Paris le week-end dernier (1-2). De nombreuses raisons sont avancées pour expliquer le retour en grâce des Gones. Et parmi celles qui émergent comme les plus évidentes il y a la très belle forme de Lucas Paqueta, son milieu de terrain brésilien.

Evidemment, une seule individualité ne peut pas tout faire, aussi brillante et inspirée soit-elle. Cela dit dans le cas de Lyon, on peut se demander si le redressement aurait été possible si Paqueta n’avait pas choisi cette période-là pour justifier enfin le pari qu’a fait sur lui le club. Ce n’est pas comme s’il n’avait rien montré durant sa première saison au club, mais dire qu’il traverse sa meilleure phase depuis qu’il s’est installé dans le Rhône ne serait pas exagéré.

Face au PSG, Paqueta a montré tout son savoir-faire

Il y a d’abord les chiffres qui accréditent cette thèse. L’international auriverde en est à quatre buts inscrits lors des six derniers matches de sa formation. Une efficacité qu’on lui connaissait pas aux avant-postes, et qui coïncide aussi avec le regain de forme de sa formation. Il est même le meilleur réalisateur de sa formation ex-aequo avec Moussa Dembélé et aussi du championnat (en compagnie de Kylian Mbappé).

Outre sa feuille de statistiques, il y a aussi le rendement et l’impact qu’il a sur les siens. A Paris, par exemple, il a signé l’un de ses meilleurs matches depuis son arrivée en France. Et ce n’est clairement pas un hasard si l’OL a rendu sa copie la plus séduisante en 2021/2022 et ce malgré la défaite concédée. Replacé dans un rôle de meneur de jeu à l’ancienne, l’ancien sociétaire de Flamengo a rayonné tout au long de la partie et pas que dans un seul domaine. Il s’est d’abord montré clinique dans ses passes avec 88% de transmissions réussies, son record de la saison (39 en tout). Il a eu un volume de jeu impressionnant avec pas moins de 77 ballons touchés. Là aussi, il n’avait pas encore été aussi présent dans le jeu depuis l’entame de la nouvelle campagne. Enfin, et c’est peut-être la donnée qui suscite le plus d’admiration : il a réalisé pas moins de 10 récupérations de balle. Ses efforts pour soulager la défense ont été énormes, et traduisent une grosse générosité dans l’effort. En somme, un Paqueta omniprésent.

Le milieu le plus décisif en Ligue 1 en 2021

Le match d’après, contre Troyes (3-1), le Brésilien s’est de nouveau illustré. Dans des proportions peut-être moindres, mais suffisantes pour constater qu’il est aujourd’hui le véritable métronome de sa formation. Malgré l’enchainement récent des matches, il est resté concentré et appliqué jusqu’au bout. Et c’est ce qui lui a permis de clôturer la marque et soulager définitivement les siens à la 87e sur une belle frappe du droit. Cette réalisation constituait son 17e geste décisif sur l’année 2021. Aucun autre milieu n’a fait mieux dans ce championnat.

Alors, à quoi est due la métamorphose du natif de Rio de Janeiro ? Il y a donc son replacement dans l’axe, qui lui permet d’être au cœur de jeu et pouvoir ainsi exploiter au mieux ses qualités. Et il y a la spirale positive que connait toute l’équipe, et qui forcément contribue à bien performer. Et il y a aussi la confiance dont jouit l’intéressé. Avec le moral au plus haut, il se sent pousser les ailes et chaque bonne performance le booste encore plus. Un cercle vertueux qu’il savoure pleinement. « La confiance est importante, a-t-il admis. Je travaille beaucoup et je me sens bien à Lyon, car le public, le club, les joueurs sont top. Je donne le meilleur de moi-même. J’espérais faire de mon mieux quand je suis arrivé ».

🎙 @LucasPaqueta97 a marqué un nouveau but et il était évidemment sur le plateau de l'Après-Match sur #OLPLAY ! 🙌 #OLESTAC



Pour re(voir) l'après-match 👉 https://t.co/eei9SFiCVA pic.twitter.com/E7UxyKdiZs — Olympique Lyonnais (@OL) September 23, 2021

Il a conquis le public de l’OL

Les premiers à se féliciter de l’excellent rendement Paqueta sont bien sûr les supporters lyonnais. Sevrés de moments forts et nostalgiques certainement d’une période où un Brésilien les faisait chavirer à chaque match, ils sont même comblés. La chanson qu’ils lui ont dédiée en est la meilleure preuve. Un témoignage d’amour qui a beaucoup touché le numéro 10 des Gones : « Entendre le public comme ça me fait beaucoup de bien. Même à Flamengo, je n’ai jamais vécu ça. Ma famille et moi, on est très heureux. Je veux remercier le public pour son amour. Et, surtout, je veux leur rendre sur le terrain ». Une vraie harmonie. Gageons pour l’OL qu’elle dure le plus longtemps possible.