OL : les adieux émouvants de Maxwel Cornet

Transféré à Burnley cet été après six saisons de bons et loyaux services, Maxwel Cornet a fait ses adieux à l'OL dans une vidéo publiée par le club.

Pendant de longues semaines, l'intérêt de Burnley pour Maxwel Cornet se faisait de plus en plus insistant. À deux jours de la fin du mercato estival, c'était enfin officiel : le défenseur polyvalent de l'Olympique Lyonnais va découvrir, lui qui s'est engagé pour cinq saisons en faveur du club de Burnley. Un nouveau chapitre.

Lukaku : "Je n'aurais quitté les Nerazzurri que pour Chelsea"



Arrivé à l’Olympique Lyonnais en janvier 2015 en provenance du FC Metz, Maxwel Cornet faisait partie des 30 joueurs les plus capés de l'histoire du club, mais venait de voir ses chances de jouer largement diminuées suite à l'arrivée d'Emerson en provenance de Chelsea. Il a donc fait le choix de traverser la Manche.

L'article continue ci-dessous

"Des émotions comme jamais je n'aurais pensé en vivre"

Mais dire au revoir à six ans de carrière est un choix difficile, et l'Ivoirien tenait donc à dire adieu à l'OL, non sans une certaine émotion, dans une vidéo diffusée par le club. "J'ai compris ici encore un peu plus l'exigence que demande le haut niveau. J'ai aussi découvert une ville, une région magnifique, des gens passionnés et l'engouement de tout un peuple. Il y a eu des folles soirées européennes, des émotions comme jamais je n'aurais pensé en vivre", s'est souvenu le nouveau joueur de Burnley.

Ukraine - France : Coman a une (énième) opportunité à saisir​

"Et puis, à Lyon, je suis devenu un homme heureux et un papa comblé. Je suis tellement fier d'avoir porté ce maillot, d'avoir fait partie des vôtres. Alors pour tout ça, merci. Je m'en vais le cœur lourd, mais le sentiment d'emporter avec moi une petite partie de vous. L'OL est une belle et grande famille qui restera à jamais gravée dans mon cœur", a ensuite confié Maxwel Cornet, qui a rapporté 15 millions d'euros au club présidé par Jean-Michel Aulas. Une somme importante pour les finances lyonnaises.