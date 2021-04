OL - L'entretien touchant de Bruno Guimaraes, passé proche de la dépression

Dans un entretien accordé à L'Equipe, le Brésilien explique avoir joué au-delà des douleurs physiques et psychologiques pendant plusieurs mois.

Habituellement, les joueurs brésiliens ont besoin d'une période d'adaptation avant de performer en Ligue 1. Bruno Guimaraes, arrivé durant l'hiver 2019 à l'Olympique Lyonnais, n'est pas de ceux-là. Flamboyant au sein du milieu de terrain lyonnais, l'auriverde avait tout de suite impressionné. Avant que la saison ne soit stoppée par le Covid-19...

Freiné dans son élan, celui qui est devenu international avec la Seleçao depuis son arrivée à Lyon s'est confié à L'Equipe au sujet de cet arrêt brutal, qui a conditionné son moins bon rendement actuel. En réalité, Bruno Guimaraes n'est plus le même ces derniers mois, sujet à des blessures physiques et psychologiques handicapantes.

"J'ai gardé ça avec moi, c'est la première fois que je raconte ça"

"C'est la première fois que je le dis. J'ai joué blessé pendant quatre ou cinq mois. J'ai eu une forte inflammation. Je suis presque entré en dépression. J'ai passé des moments vraiment difficiles", a confié le Brésilien, plein d'honnêteté. "J'ai dû passer quatre ou cinq mois à m'entraîner et à prendre des médicaments, faire des infiltrations. J'ai perdu 5 centimètres de masse musculaire sur l'une de mes jambes. J'ai fait des efforts pour jouer pour l'OL, pour jouer la C1, alors que je n'étais pas vraiment en état de le faire".

Aujourd'hui remis, Bruno Guimaraes garde toutefois un souvenir douloureux de cette période, survenue à la fin de la saison dernière. "C'était un problème au genou. Je ne pouvais même pas jouer avec mon chien, ni même monter des escaliers sans que cela me fasse mal. C'était un moment difficile pour moi. Je pensais que cette douleur ne passerait jamais. Mais aujourd'hui, je me sens bien, je suis tout proche d'avoir récupéré la masse musculaire manquante sur l'une de mes jambes", a-t-il confié, tiré d'affaires.

"C'était le moment le plus compliqué de ma carrière. J'ai gardé ça avec moi, c'est la première fois que je raconte ça. C'était dur. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui je me sens en forme. Et j'ai envie, ce qui est le plus important. J'avais perdu ça quand j'avais mon problème au genou", s'est enfin félicité Bruno Guimaraes.