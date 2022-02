OL : le magnifique message d'adieu de Paqueta à Bruno Guimaraes

L'Olympique Lyonnais et les Brésiliens, ça a toujours été une folle histoire d'amour. Les Gones ont souvent compté plusieurs Brésiliens dans leur effectif et forcément, entre eux, les joueurs auriverde créent souvent un très fort lien. En échec à l'AC Milan et dans un environnement dans lequel il n'était pas à l'aise, Lucas Paqueta s'est totalement relancé à l'Olympique Lyonnais. Après une première saison prometteuse, le meneur de jeu a explosé cette saison et est devenu le leader des Gones, remplaçant Memphis Depay.

"Merci de m'avoir aidé à retrouver la meilleure version de moi-même"

Si Lucas Paqueta a aussi bien réussi à Lyon c'est aussi grâce au contexte et à un vestiaire dans lequel il se sent bien. Et si l'ancien joueur de l'AC Milan est aussi épanoui c'est grâce à la présence de certains compatriotes comme Bruno Guimaraes. Transféré en fin de mercato hivernal contre la somme de 50 millions d'euros, bonus compris, le milieu de terrain brésilien va laisser un grand vide dans le vestiaire pour son ami, Lucas Paqueta. Ce dernier lui a rendu hommage dans un message d'adieu posté sur son compte Instagram, le remerciant au passage pour son aide précieuse.

"Mon pote, le jour est venu de te dire au revoir, je voulais te remercier avant toute autre chose, pour l'amitié, les rires et tous les moments passés ensemble. Pour m'avoir aidé à retrouver ma meilleure version ! Je pense que sans ton amitié je ne serais pas là ! Merci d'être ce gars sans mots, avec un cœur immense et une énergie contagieuse! Tu vas tellement me manquer, sur et en dehors du terrain ! Tu mérites tout ce que tu as vécu! Tu seras toujours dans mon coeur! Je t'aime tellement !", a écrit Lucas Paqueta.

Son désormais ex-coéquipier en club lui a répondu par la suite : "Merci frère. Comme je te l'ai dit mille fois, tu es un frère que je n'ai jamais eu, ce fut un immense plaisir de jouer et d'être à tes côtés au quotidien, tu vas beaucoup me manquer. Mais la vraie amitié est celle qui ne finira jamais et je suis sûr que nous serons ensemble pour toujours mon pote ! Sache que tu peux compter sur moi pour tout et que ton bonheur est le mien. Je t'aime et casse tout en France comme tu l'as fait depuis ton arrivée ! Soyons ensemble au Brésil et pour la vie !! C'est juste un rendez-vous plus tard !! Je t'aime mon frère".

Des retrouvailles en sélection brésilienne

Si les deux hommes n'évolueront plus ensemble dorénavant en club, sauf si Lucas Paqueta était amené à rejoindre Newcastle dans le futur, un scénario à ne pas écarter tant la puissance financière du club anglais est importante, ils pourront tout de même continuer à se côtoyer avec la sélection nationale brésilienne. En effet, Lucas Paqueta est redevenu un membre important de la sélection auriverde depuis son arrivée à l'Olympique Lyonnais tandis que Bruno Guimaraes a été convoqué à quelques reprises, dont lors de ce mois de février lors de la dernière liste de Tite.

Désormais, Bruno Guimaraes va devoir relever un nouveau challenge et aider Newcastle à se maintenir en Premier League après une première partie de saison très compliquée. De son côté, Lucas Paqueta va devoir confirmer et maintenir son état de forme afin de contribuer à la remontée de l'Olympique Lyonnais au classement en Ligue 1 et aider les Gones à accrocher une place sur le podium pour retrouver la Ligue des champions la saison prochaine.