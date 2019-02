OL, l'agent de Maxwell Cornet fait le point sur son avenir : "Il n'est pas content d'être remplaçant"

Djibril Mandefu, agent de Maxwell Cornet, n'a pas exclu un départ l'été prochain. L'ailier de Lyon était déjà très courtisé l'été dernier.

Remplaçant ce vendredi soir face à Guingamp, Maxwell Cornet est barré par la concurrence à l'Olympique Lyonnais. Lorsque l'ailier joue, il est souvent performant, mais Bertrand Traoré et Memphis Depay lui sont très souvent préférés pour occuper les côtés. Courtisé l'été dernier et cet hiver, Maxwell Cornet n'a pas été vendu par l'Olympique Lyonnais mais la donne pourrait changer l'été prochain s'il n'a pas plus de temps de jeu.

Présent sur le plateau de Breaking Sport sur RMC, Djibril Mandefu est revenu sur la situation de Maxwell Cornet : "Wolfsburg, Séville et Watford, étaient intéressés. Wolfsburg et Séville cet été, Watford cet hiver. Est-il plus proche de la sortie ou d'une prolongation ? (Rires) Très bonne question. On ne va pas se mentir, aujourd'hui, on n'est pas satisfait du temps de jeu, du sort qui lui est réservé actuellement. Donc il s'accroche il se bat, il ne baisse pas les bras".

Cornet entre la sortie et la prolongation

"Pour la prolongation c'est un peu le statut quo pour l'instant. On regarde toute éventualité, en tout cas si le départ arrive, on ira pas n'importe où non plus. Oui, il a encore deux ans de contrat. J'espère que d'autres courtisans vont venir. C'est avec les performances qu'on obtient ce qu'on recherche, mais c’est un garçon qui est quand même assez courtisé. Il a un pro-rata temps de jeu / buts assez extraordinaire. Je pense qu’il y aura certainement des clubs qui vont taper à la porte. On verra aussi ce que Lyon compte faire avec lui", a ajouté l'agent de Maxwell Cornet.

Djibril Mandefu en a rajouté une couche sur le manque de temps de jeu de son poulain : "Comme tout compétiteur, je pense que ne pas jouer et ne pas être titulaire, surtout après une telle performance, je pense que ça fait un peu ronronner dans l’esprit. Il n’est pas content d’être remplaçant, c’est un compétiteur qui a montré lors de ce match (contre Manchester City à l'aller) qu’il est capable d’évoluer à un certain niveau".

"Il aurait aimé avoir la possibilité de répéter ça un peu plus souvent en championnat pour pouvoir montrer qu’il est un joueur avec du talent. En étant jeune, il évoluait avant-centre et il marquait énormément de buts. Quand tu sors de telles performances, ce que tu espères, c’est de pouvoir enchaîner. Titulaire face à Barcelone ? J'espère", a conclu son agent. Pour rappel, Maxwell Cornet a brillé cette saison lors de la double confrontation face à Manchester City.