OL - Juventus, Rudi Garcia : "Une très belle victoire"

L’entraineur lyonnais, Rudi Garcia, a tiré son chapeau à ses hommes après la victoire glanée contre la Juventus.

L’OL a frappé fort mercredi en disposant de la à domicile. Les Rhodaniens se sont imposés 1 à 0, prenant une très belle option sur la qualification. Une excellente opération, qui a logiquement fait plaisir à leur coach, Rudi Garcia.

Un match presque parfait de votre équipe. Les Ingrédients ont été mis, n’est-ce pas ?

Rudi Garcia : Il y a eu deux périodes différentes de mon équipe. Très belle première ou on a bien défendu et respecté le plan de jeu à la lettre. Ou on n’a pas souffert, si on excepte deux centres de Cristiano Ronaldo. Mais en deuxième, on a moins existé avec le ballon et du coup quand ils ont fait entrer un quatrième attaquant, c’est devenu compliqué. Notamment sur les centres. Mais c’est à ce moment-là qu’on relève la solidarité et l’abnégation de tous les joueurs. On a su s’accrocher pour ne pas encaisser de buts parce que c’est un élément important quand on reçoit à l’aller. Je regrette qu’on n’ait pas marqué un deuxième but en première parce que c’est à ce moment-là qu’on aurait pu le faire. Mais ça reste une très belle victoire. Je suis content pour les garçons, qui ont su se montrer à la hauteur de l’évènement.

Guimaraes a amené beaucoup de liant. Il a été exceptionnel. Est-ce la pièce qui manquait à votre équipe ?

Je l’espère. C’est un joueur qui voit clair, qui est technique et ne perd pratiquement jamais le ballon. On peut le lui donner pour fluidifier ou écarter le jeu. Techniquement, il est très bon, dans les petits espaces et dans le jeu court. Il a fallu l’intégrer vite, à Metz et le remettre aujourd’hui. Mais Bruno est très intéressant, comme sentinelle devant la défense. Je ne connaissais pas bien défensivement, mais il a été bon et intelligent dans ce domaine. Même si ce soir c’était le travail de tous.

Vous êtes la troisième équipe qui a le plus couru en 8es de finale aller de la C1. Il y a eu un grand investissement de vos hommes…

Oui, mais il faut ça contre la Juventus. J’avais dit, à juste titre, qu’on résoudrait les problèmes collectivement. En utilisant bien le ballon, ce qu’on a bien fait en 1e période, en les travaillant de droite à gauche, en ouvrant le jeu et en centrant beaucoup. Car c’est là qu’il y avait des possibilités. Mais j’en profite pour dire qu’il faut absolument qu’on marque là-bas pour se qualifier. Mais encore une fois, il y a eu deux visages différents de mon équipe, mais les deux m’ont plu. En première, où on a joué, et en deuxième où on s’est beaucoup accrochés.

Source des propos : RMC Sport