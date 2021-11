OL : Juninho veut quitter son poste en fin de saison

Juninho ne compte pas s'éterniser dans le rôle de directeur sportif de l'OL. En poste depuis l'été 2019, l'enfant chéri du peuple lyonnais a réaffirmé son envie d'arrêter après trois saisons, soit l'été prochain.

"J'espère bien finir la saison, et à la fin, normalement, c'est fini. J'avais dit trois ans. Je vais bien réfléchir à la fin de la saison. Mais dans ma tête c'était pour trois saisons", a-t-il déclaré auprès de RMC.

"Pour beaucoup de monde, tu ne fais pas grand-chose quand tu es directeur sportif. Mais il y a une fatigue mentale énorme. Je ne veux pas dépasser la limite.

"Ce n'est pas une menace, j'aime le club, j'ai beaucoup de respect pour le président et pour l'institution. J'ai aussi beaucoup donné au club et il ne faut pas l'oublier."

Et le Brésilien ne s'en cache pas : il aimerait bien poursuivre sa carrière sur un banc de touche, en tant qu'entraîneur.

"Avec Peter Bosz, j'apprends beaucoup de choses, a-t-il poursuivi. Mais dans la vie, on n'a jamais tout ce qu'on veut. Si c'est possible et que j'ai l'opportunité, je vais essayer.

"Je préfère essayer et ne pas réussir, plutôt que de me dire dans dix ans : pourquoi n'ai-je pas essayé ? J'ai peur de beaucoup de choses, mais pas d'essayer."