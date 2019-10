OL - Juninho en guerre contre les fuites du vestiaire

En marge de la présentation de Rudi Garcia, le directeur sportif lyonnais a tenu à faire passer quelques messages, notamment à ses joueurs.

L'Olympique lyonnais a présenté ce mardi en conférence de presse son nouvel entraîneur, Rudi Garcia. Également présent, le directeur sportif Juninho a tenu à pointer du doigt certains manques au sein du club, tout en espérant que l'ancien romain saura y remédier.

"On a aussi certaines choses qu’il va falloir régler, surtout les fuites qu’on a dans le vestiaire, a ainsi précisé le Brésilien. Ça me gêne beaucoup. Je donne un exemple : lors du dernier match contre Saint-Etienne, on a donné l’équipe à 18h40. Et avant d’arriver au stade, notre composition était déjà dans L’Equipe. Pour moi, c’est un peu compliqué."

"Je pense qu’on manque encore de discipline. On a vu que sur les autres matchs qu’on a fait, dans aucun match les remplaçants sont rentrés et ont fait la différence. Donc pour moi, ce n’est pas tout à fait normal."

"Je pense qu’on a perdu les bases que Bruno [Genesio] nous a laissées"

L'ancien capitaine du club est également revenu sur le choix de se séparer de Sylvinho, acté après le revers dans le derby. Une décision en grande partie dictée par la qualité du jeu rhôdanien depuis le début de la saison. "L'équipe n'arrivait pas à contrôler le match. La qualité du jeu n'était pas au rendez-vous, on manquait de créativité", a précisé Juninho.

"Je pense qu’on a perdu les bases que Bruno [Genesio] nous a laissées l’année dernière. (...) Ces derniers matchs, on était surtout inquiets par rapport à la production de jeu."