OL, Juninho : « Les joueurs ne sont pas à leur niveau »

Le directeur sportif lyonnais a blâmé ses joueurs à la suite du faux-pas contre le Zenit en Ligue des Champions.

L’Olympique Lyonnais s’est de nouveau incliné en Ligue des Champions mercredi. L’équipe de Rudi Garcia a fauté en contre le Zenit. Outre le résultat, c’est le contenu qui a été alarmant, et cela n’a pas été du gout de Juninho. Le directeur sportif a haussé le ton à la fin du match, en montrant sévèrement du doigt ses ouailles.

« Il n'y a pas d'excuses. Les joueurs n'étaient pas là, a-t-il lâché. On a vu une équipe incapable de dominer au milieu de terrain. On n'a pas eu l'énergie d'une équipe qui jouait une finale pour se qualifier. Depuis le début de saison, on voit toujours trois, quatre ou cinq joueurs qui ne sont pas à leur niveau. Les onze ne jouent jamais bien en même temps. »

Face aux Russes, l’OL a fait preuve d’une grande passivité et le coaching de Rudi Garcia n’a pas été du tout bénéfique. Juninho a refusé cependant d’incriminer l’entraineur, insistant sur le fait que ce sont les joueurs les seuls responsables : « On a eu la possibilité de centrer je ne sais combien de fois, et le ballon n'est jamais arrivé à nos attaquants. Mais c'est aussi parce qu'on n'a pas de présence dans la surface à part Moussa (Dembélé). Alors, on centre trente fois par match, et il n'y a que Moussa dans la surface... Il faut avoir de la fierté, de l'orgueil. C'est la , on fait tellement d'effort pour la jouer qu'on ne peut pas se contenter d'être aussi moyen que ce soir. Et je ne pense pas que la défaite était à cause des choix de Rudi. Jason (Denayer) a fait un match assez correct au milieu. »