OL, Jean-Michel Aulas : "Une confiance totale en Bruno Genesio"

Dans des propos accordés à L'Equipe, Jean-Michel Aulas a évoqué la situation de Bruno Genesio, à qui il témoigne sa confiance.

Alors que le contrat de Bruno Genesio expire au terme de la saison actuelle, les négociations entre le technicien et sa direction n'ont pas encore débuté.

Jean-Michel Aulas l'a répété à l'occasion d'une interview accordés à L'Equipe. Le président de l'OL témoigne toute sa confiance à Genesio, mais estime simplement que le timing pour ces disussions n'est pas bon pour le moment, au vu des obbjectifs actuels de l'OL, avec notamment un calendrier très chargé.

"Je suis très satisfait de lui, c'est un très bon entraîneur", a expliqué le dirigeant. "Il a la confiance des joueurs et des dirigeants. Il n'y a aucune raison d'imaginer que lui et son staff ne soient pas reconduits. Entre le fait de dire que la logique, c'est qu'il soit reconduit, et le fait qu'on attaque les négociations plus tôt que prévu, il y a un pas que je ne veux pas franchir".

"Mon vœu, c'est d'aller dans la stabilité. J'ai une confiance totale en Bruno", a conclu Jean-Michel Aulas.