OL - Jean-Michel Aulas : "Pas acceptable d'être contre ses propres joueurs"

Après le revers concédé par les siens à domicile ce samedi soir face à Dijon (1-3), le président de l'Olympique Lyonnais a appelé à la mesure.

Quelques jours après avoir été éliminé à domicile en demi-finale de la face au , en encaissant trois buts devant ses supporters qui plus est, l'Olympique Lyonnais n'a pas été en mesure de relever la tête ce samedi, en marge de la 31ème journée de . En effet, les hommes de Bruno Génésio se sont de nouveau inclinés en concédant trois buts face à leur adversaire du soir (1-3), le DFCO, pourtant lanterne rouge du championnat.

Une défaite cuisante face à une équipe pourtant amorphe ces dernières semaines, qui n'arrange en rien une situation déjà tendue dans le Rhône, à l'image des banderoles injurieuses déployées par les supporters présents dans le Groupama Stadium ce samedi, vraisemblablement très remontés. Au sortir de la rencontre, Jean-Michel Aulas, le président du club, a d'ailleurs pointé du doigt l'attitude de ceux-ci, estimant au micro de Canal+ que tout n'est pas à jeter dans cet exercice.

"Tout le monde est à montrer du doigt"

"Ca fait très mal. Je pense que le public oublie très rapidement les matches du début de saison et même toutes les saisons qui ont été extrêmement brillantes. Je rappelle qu'on est troisièmes du championnat, et qu'on est dans une compétition dans laquelle c'est à la fin qu'on distribue les récompenses. Donc c'est prématuré. Et dans le concept que j'ai du sport et du spectacle qu'une équipe essaye de donner à ses supporters, ce n'est pas acceptable d'être contre ses propres joueurs. Et ça n'aide pas, même si la performance de ce soir n'était pas bonne. On a bien senti qu'il y avait un certain nombre d'aspects psychologiques qui n'étaient pas totalement réglés, il y avait la peur de perdre. Statistiquement, il n'y a jamais eu autant de mauvaises situations contre nous, des buts contrés, un gardien exceptionnel en face", a-t'il analysé.

"Ca ne sert à rien d'employer des termes qui dépassent la raison. Aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais est troisième du championnat, et le sera toujours à la fin de cette journée. Et jusqu'à preuve du contraire, les chances d'aller en Ligue des Champions seront au moins aussi importantes ce soir qu'elles ne l'étaient avant de jouer. Donc le résultat est malheureux, c'est une mauvaise opération, mais quand on a un peu de raison, on doit faire en sorte d'éviter de baisser les bras. Quand on est responsable d'une entité, si on baisse les bras, les gens qui sont derrière auront eux aussi tendance à courber l'échine", a ensuite ajouté le président lyonnais.

Enfin, Jean-Michel Aulas a endossé le costume du président protecteur pour protéger l'institution lyonnaise. "Tout le monde est à montrer du doigt. Les banderoles sont apparues après des incitations pour qu'il y en ait. On essaye de gérer le groupe des supporters et expliquer que l'enjeu est d'essayer de terminer en C1. Il faut surtout rien faire contre les joueurs, qui met en danger l'équilibre de l'institution. Les joueurs ? Je les vois tout le temps. Le technique n'a pas été brillant, mais j'ai la convicition qu'ils avaient envie de faire quelque chose. Quelques fois le foot est particulier. et quand on les amplifie par les supports qu'on n'attend pas, on a moins de chances de réussir. Mais je suis confiant sur le fait qu'on finira sur le podium", a-t'il terminé, toujours au micro de Canal+. Sale temps pour les lyonnais...