OL, Jean-Michel Aulas ouvre la porte à Olivier Giroud : "C'est sûr, cet été Giroud va m'intéresser"

Le président de l'Olympique Lyonnais a répondu à l'appel du pied d'Olivier Giroud. Il ouvre la porte à une venue de l'international français cet été.

"Marseille ou Lyon ? Bien sûr que ça m’intéresserait. Ce sont deux grands clubs, je n’ai jamais exclu un retour en France. À l’époque, je disais que ma priorité était de rester en Premier League, ça l’est toujours. Mais à voir…" , avait indiqué Olivier Giroud dimanche soir dans une interview accordée au Canal Football Club. Une opportunité sur laquelle Jean-Michel Aulas semble prêt à sauter. Le président de l'OL a répondu à l'appel du pied du champion du monde 2018.

Jean-Michel Aulas a ouvert la porte à l'international français dans une interview accordée à Le Figaro : "J’avais rêvé de le faire venir pendant l’été et j’avais même appelé Arsène Wenger pour avoir plus de renseignements, un garçon comme Gérard Houllier le connaît bien aussi. On en avait discuté quand j’étais à Moscou avec l’équipe de France pendant la Coupe du monde. Les choses n’ont pas pu se faire, de son fait. Aujourd’hui on a une ligne d’attaque très bien fournie ".

"Si quelqu’un de devant partait, ça pourrait nous intéresser, d’autant plus qu’il a un profil différent de ceux de nos joueurs. À l’été, c’est sûr que Giroud va m’intéresser, avant, ça paraît un peu court pour cet hiver. On ne va pas empiler les attaquants, surtout qu’on a une vraie équipe. Après, il faudra voir l’entraîneur qui sera là à ce moment de la saison, mais j’aime le garçon. C’est quelqu’un de bien" , a ajouté le président de l'OL.

Aulas n'a pas tranché pour Genesio

Jean-Michel Aulas a évoqué l'avenir de Bruno Genesio : " Non ma décision n'est pas prise. Il trouve légitime que je prenne une décision avant la fin du championnat et alors que j’avais l’intention d’attendre la fin pour voir si les objectifs étaient atteints, la peur du vide peut ne pas aider en termes de sérénité. Sur le plan de l’évaluation, Bruno est un très bon entraîneur, il réussit bien, fait des causeries exemplaires et ses joueurs l’apprécient. Évidemment s’il a de mauvais résultats ce n’est pas suffisant, mais si les résultats correspondent à l’ambition du club, on aurait tort de s’en priver ".

"Quand on arrive aux alentours des cinq années, sauf à s’appeler Ferguson ou Wenger à Manchester et Arsenal… Ceci étant, si on me donnait la possibilité d’avoir un entraîneur sur dix ans, qui gagne la Coupe d’Europe en étant de Lyon, en utilisant des joueurs du centre de formation, mais bon… Je serai pragmatique et pas du tout dans l’affectif, c’est une décision fondamentale dans le futur de l’OL", a ajouté le président de l'OL.

Il a évoqué le choc contre le PSG : "Ce serait prétentieux de l’affirmer parce que c’est vraiment une très belle équipe, même sans Verratti et Neymar (blessés). Mais cela nous donne plus de chances de créer l’exploit. On l’a vu contre Manchester City en C1, on en est capable. Il faut qu’on soit la première équipe à les gêner sur 90 minutes en L1. Ce qui n’est pas encore arrivé cette saison. Le PSG est plus fort que nous, mais sur un match… On les a battus la saison dernière et ils vont se méfier. C’est le meilleur entraînement possible avant le rendez-vous du Barça (8e de finale aller de C1 le 19 février). Ça peut déboucher sur un très gros match ".