OL - Jean-Michel Aulas : "On gagne dans un contexte médiatique compliqué"

Satisfait de la victoire de son équipe et du contenu proposé, le président de l'Olympique Lyonnais a dénoncé un traitement médiatique jugé injuste.

Entre les résultats décevants côté bordelais et les blessures handicapantes côté lyonnais, la fin d'année 2019 avait été particulièrement laborieuse pour les deux formations. Adversaires du soir, Girondins et Rhodaniens ont depuis profité des coupes nationales pour débuter 2020 de bien meilleure manière. La rencontre de ce soir au Matmut Atlantique devait donc permettre de confirmer. Ce sont les hommes de Rudi Garcia qui y sont parvenus (1-2).

Au sortir de cette victoire méritée, Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, est monté au créneau pour défendre les intérêts de son équipe au micro de Canal+, pestant notamment contre certaines critiques jugées injustifiées.

"On gagne dans un contexte médiatique compliqué"

"On a vu un match de football de la part de l'OL, qui était exactement le contraire de ce que j'ai lu dans L'Equipe et dans un certain nombre de journaux ces derniers jours. On m'a dit qu'on ne jouait pas très bien au football. Mais là, j'ai vu un grand match de l'Olympique Lyonnais, qui aurait pu gagner très nettement. La fin a été un peu tendue. Heureusement, la VAR a permis de rectifier (sur le but refusé à Koscielny, ndlr)", a d'abord jugé le président lyonnais.

"On est satisfaits, car on gagne dans un contexte médiatique compliqué, où notre entraîneur est souvent tancé pour des choses qui ne lui appartiennent pas. J'ai trouvé que notre équipe a fait un grand match, très collectif. Avec une qualité de jeu incroyable puisqu'on a dû se créer une bonne dizaine d'occasions. Il faut féliciter Rudi Garcia", a ensuite ajouté Jean-Michel Aulas, jamais le dernier à user de la communication pour défendre l'institution lyonnaise.